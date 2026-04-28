퇴직연금 45.8조·개인연금 24.3조 고객 수익 성과와 자금 유입 동반 확대

[헤럴드경제=정윤희 기자] 미래에셋증권이 연금자산 70조원을 돌파하며 연금시장 내 증권업계 1위 입지를 공고히 했다.

28일 미래에셋증권에 따르면, 회사의 연금자산은 지난 20일 기준 70조1000억원을 기록했다. 이는 지난해 같은 달 43조5000억원 대비 26조6000억원 증가한 것으로, 약 61% 성장했다.

부문별로는 퇴직연금 잔고가 전년 동월 30조1000억원에서 45조8000억원으로 15조7000억원 늘며 약 52% 증가했다. 개인연금 잔고는 같은 기간 13조4000억원에서 24조3000억원으로 10조9000억원 늘며 약 81% 증가했다.

미래에셋증권은 이번 연금자산 70조원 돌파에는 고객 수익 확대가 크게 기여했다고 설명했다. 회사는 글로벌 자산배분 전략을 기반으로 지난달 말 기준 연금 고객에게 약 12조6000억원의 누적 운용 수익을 제공했다.

아울러 미래에셋증권은 고용노동부가 주관하는 퇴직연금 사업자 평가에서 2022년부터 지난해까지 유일하게 4년 연속 우수사업자로 선정되며 연금 운용 전문성과 시스템 안정성을 인정받았다. 올해 1분기에는 전 금융권에서 유일하게 4조원 이상의 퇴직연금 자금이 신규 유입됐다.

미래에셋증권은 고객 가치를 높이기 위해 약 250명 규모의 업계 최대 연금 전담인력을 운영하고 있다. 특히 지난해 말부터는 맞춤형 기업 컨설팅을 강화하기 위해 공기업과 외국계 기업을 전담하는 전문 컨설팅 조직을 구성했다.

미래에셋증권 관계자는 “고객 우선(Client First) 원칙을 바탕으로 고객의 자산을 안정적으로 불려나갈 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”며 “앞으로도 고객의 성공적인 자산운용과 평안한 노후를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.