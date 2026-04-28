“국민의힘 대구시장 후보 추경호…윤어게인 공천”

[헤럴드경제=주소현 기자] 천준호 더불어민주당 원내대표 직무대행은 28일 “민주당은 윤석열 정권 정치검찰의 실체를 끝까지 파헤치겠다”며 “정적 제거를 위해 국가 권력을 사적으로 악용한 혐의를 진상 규명하겠다”고 말했다.

천 직무대행은 이날 국회에서 열린 민주당 원내대책회의에서 “오늘 국조특위 종합청문회가 예정되어 있다. 오늘 청문회에서는 7대 조작 기소 의혹을 총체적으로 점검한다”며 이같이 말했다.

천 직무대행은 “이번 국정조사를 통해 윤석열 검찰 정권이 자행한 국가폭력의 실체가 낱낱이 드러났다. 정적을 향한 주요 사건에서 예외 없이 조작 정황이 확인됐다”며 쌍방울 대북송금, 대장동, 위례신도시, 서해 공무원 피격 사건, 통계 조작 사건 등을 지목했다.

이어 “윤석열 정권 2년 반 동안 감사원의 디지털 포렌식은 무려 1900회 넘게 이뤄졌다. 수치 자체가 표적 감사의 증거”라며 “감사가 아니라 정신적 고문이나 다름없다”고 지적했다.

국민의힘을 향해서는 “대구시장 후보 추경호 확정으로 국민의힘 지방선거 공천의 성격이 명확해졌다. 명백한 윤어게인 공천”이라며 “추경호는 내란 중요임무 종사 혐의로 재판을 받고 있는 피고인이다. 12·3 내란 당시 원내대표로서 계엄 해제 의결을 방해한 혐의를 받고 있다”고 지적했다.

그러면서 “윤어게인을 당의 주류로 알박기하려는 심산이냐”고 반문하며 “결국 국민의힘의 12·3 불법 계엄 반성은 윤석열식 개사과였다. 절윤선언은 절윤쇼였다. 국민의힘은 윤어게인 공천을 중단하라”고 했다.

한편 민주당 원내대표 선거에는 한병도 전 원내대표가 단독 입후보했다. 다음 달 4~5일 권리당원 대상 찬반 투표와 6일 국회의원 투표를 거쳐 원내대표를 선출할 예정이다.