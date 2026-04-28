‘행’복 가득, ‘가’치충만, 미‘래’발전 의미 세계적 우수성 입증한 한지 유네스코 등재 추진

[헤럴드경제=함영훈 기자] 원주한지문화제(5.1~5) 준비가 막바지에 접어든 가운데, 올해도 혁신도시 공공기관 ‘행가래 강원’이 함께한다. 강원혁신도시 5개 공공기관과 사단법인 한지문화재단의 업무 협약체결로 매년 진행된다.

행가래 강원 (행복 가득, 가치충만, 미래발전, 강원)은 지역경제 활성화를 위한 원주한지문화제 지원사업으로 추진되고 있다.

지난 2022년부터 원주혁신도시 공공기관이 연합하여 지역 대표 축제를 후원하고, 참여함으로써, 지역경제 활성화에 기여하고 공공기관의 사회적 책임을 이행하고자 진행하고 있다.

협약 5개 기관은 한국관광공사, 한국보훈복지의료공단, 한국도로교통공단, 건강보험심사평가원, 한국광해광업공단으로 한지등 설치는 혁신도시 5개 기관의 직원 및 가족들이 참여했다.

자원봉사단 역시 다양한 단체가 함께한다. ㈜원주파랑맘, 원주녹색어머니연합회, 원주문화원, 멜로디학부모봉사단, 원주시자율방범대, 원주시 관광협의회 등이 참여해 시민 중심 축제를 만들어가고 있다.

제28회 원주한지문화제(위원장 이선경)는 오는 5월 1일부터 5일까지 원주한지테마파크 일원에서 화려하게 펼쳐진다. 개막식은 1일 오후 7시30분 어울림마당에서 열린다. ‘원주의 매력, 한지의 가치!’를 슬로건으로 열리는 이번 축제는, 올 11월 유네스코 인류무형문화유산 등재를 기원하는 시민들의 염원을 담아 진행된다.

제28회 원주한지문화제는 볼거리와 체험이 풍성할 뿐 아니라, 안전한 관람 환경 조성에도 만전을 기하고 있다. 주차는 원주문화원, 검찰청, 법원, 이화마을 공영주차장을 활용하며, 현장에는 주차관리 및 안전요원이 배치된다. 또한 원주세브란스기독병원이 의료 지원을 담당한다.