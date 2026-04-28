온디바이스 AI 지능형 플랫폼 ‘HP IQ’ 공개 사무 환경 통합 포트폴리오로 업무 경험 연결 HP 엘리트북 6 X G2 AI PC 등 신제품 소개

[헤럴드경제=차민주 기자] “인공지능(AI)은 이제 단순한 기능을 넘어, 일하는 방식 자체를 다시 정의하고 있습니다.” (강용남 HP코리아 대표)

HP가 업무에 활용되는 AI 기능을 대폭 강화한 차세대 AI PC를 공개했다. 사용자의 업무 흐름 전반을 이해하고 지원하는 지능형 로컬 AI 플랫폼 ‘HP IQ’도 선보였다.

HP는 기기와 소프트웨어 간 통합을 실현해 AI 시대 새 업무 환경을 제시하겠다는 목표다.

28일 강용남 HP코리아 대표는 서울 청담 엔하이븐에서 열린 신제품 출시 기자간담회에서 “PC, 프린터, 협업 디바이스 등 사무 환경 전반을 아우르는 HP 포트폴리오로 사용자는 장소와 디바이스에 구애받지 않고 자연스러운 업무 경험을 이어갈 수 있을 것”이라고 신제품을 소개했다.

우선, HP는 차세대 상업용 PC 신작을 대거 공개했다. 대표적인 제품은 ‘HP 엘리트북(EliteBook) 6 X G2 AI PC’다. 최대 85 TOPS(초당 조 단위 연산) 신경망처리장치(NPU) 성능을 지원한다. 또 최대 28시간 배터리와 상시 연결 기능을 탑재해 하이브리드 업무 환경에 적합하다고 HP는 설명했다.

이 제품은 다양한 소프트웨어 파트너와의 협업을 통해 실제 업무에 바로 활용할 수 있는 AI 기능을 제공한다. 복잡한 설정 없이도 AI를 자연스럽게 업무 흐름에 적용할 수 있도록 설계됐다.

HP는 또 ▷협업 중심 사용자를 위한 HP 엘리트북 8 G2 시리즈 ▷기업 및 공공기관 환경에 적합한 HP 엘리트북 6 G2 시리즈 ▷중소기업을 위한 HP 프로북(ProBook) 4 G2 시리즈 ▷데스크톱 환경을 위한 HP 엘리트데스크(EliteDesk) 8 G2 시리즈 등을 소개했다.

HP는 고성능 연산이 필요한 전문가를 위한 제품도 선보였다. 데스크톱 워크스테이션 ‘HP Z8 Fury G6i’는 최대 4개의 엔비디아 RTX 프로 6000 블랙웰 그래픽처리장치(GPU)를 지원한다. 또한 업계 최초의 섀시 확장 설루션인 HP 맥스 사이드패널을 탑재했다.

모바일 워크스테이션인 ‘HP Z북 X G2i’, ‘HP Z북 8 G2 시리즈’는 이동 중에도 3D 설계, 렌더링, AI 기반 워크플로우를 수행하도록 설계됐다. HP Z북 X는 최대 128GB 메모리와 고성능 그래픽을 탑재했다.

이와 함께 HP는 온디바이스 기반 로컬 AI 플랫폼 ‘HP IQ’를 공개했다. HP IQ는 단순한 AI 기능을 넘어 사용자 업무 흐름 전반을 이해하고 지원하는 지능형 플랫폼이다. 문서 요약, 업무 자동화, 파일 정리 등 다양한 기능을 기기 내에서 직접 수행한다. 디바이스 간 연결을 자동 인식하고, 사용자 작업 맥락을 기반으로 업무를 이어주는 역할을 수행한다. 아울러 온디바이스 구조를 통해 보안성을 강화했다.