계약금 5%로 진입 가능, 초기 부담 크게 낮춰 기회발전특구 지정으로 산업단지 입주 기업 수혜 강서선 등 광역 교통망 호재도 잇따라 가치 상승

[헤럴드경제=김희량 기자] 부산에코델타시티 내 최대 규모의 지식산업센터인 ‘반도 아이비플래닛’이 독립형 오피스 분양 및 분양전환형 임대 계약을 체결 중이라고 28일 밝혔다. 반도 아이비플래닛은 가덕도신공항건설공단의 입주도 확정돼 눈길을 끈 바 있다.

반도 아이비플래닛의 독립형 오피스는 기업의 독립적인 브랜딩과 보안을 중시하는 중소기업 및 전문 서비스 직종을 위해 특화된 상품이다. 입주사 직원들은 스마트 플랫폼 앱을 통해 공용 회의실과 다목적실 예약, 방문자 및 차량 사전 등록, 지식산업센터 시설현황 확인 등이 가능하다.

입주 부담이 있는 업체들은 분양전환형 임대 방식을 선택할 수 있다. 계약금 5% 수준으로 초기 진입이 가능하고 2년간 월 임대료 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. 이후 분양 전환 여부를 선택할 수 있으며 전환 시점에도 초기 분양가로 인수할 수 있다.

업계에서는 가덕도신공항 건설 본격화됨에 따라 부산 에코델타시티의 광역 교통망 구축이 속도를 낼 것으로 기대하고 있다.

먼저 도시철도 강서선이 정부의 예비타당성 조사 대상사업으로 선정돼, 대중 교통망 조기 확충이 기대된다. 본 사업은 ▷도시철도 3호선 ▷부산김해경전철 ▷부전-마산선 ▷하단~녹산선 ▷부산형 급행철도(BuTX) 등 5개 노선과의 환승 체계를 구축해 노면전차(트램)로 운행할 예정이다.

부산시는 부산에코델타시티의 약 37만평을‘기회발전특구’ 로 신규 지정하며 산업단지 조성을 지원하고 있다. 새롭게 지정된 기회발전특구에는 데이터센터, 모빌리티, 로봇 산업을 중심으로 총 14개 기업이 5조3615억 원 규모의 투자가 예정됐다. 이를 통해 965명 규모의 고용 창출 효과가 예상된다. 여기에 최근 지식산업센터 입주 가능 업종이 기존 제조·IT 위주에서 금융·보험업, 전문 서비스업(법률·회계·세무 등), 의료용품 도매업 등 15개 이상의 전문 업종으로 대폭 확대되며 입주 다양성도 확보했다.

최근 에코델타시티 개발호재 소식도 이어지고 있다. 초대형 복합몰 ‘더현대 부산’이 착공 예정이고 중견 건설사 ㈜대성문이 2028년 준공 목표로 국내 최대 규모의 인공지능 데이터센터를 구축한다. 데이터 센터 구축 후 에코델타시티는 미래 산업의 성장 거점으로 거듭날 전망이다.

분양 관계자는“가덕도신공항 착공 호재와 공단 입주 및 특구 지정이라는 강력한 호재가 이어지며 산하기관부터 협력사까지 다양한 업종의 기업 문의가 이어지고 있다”며 “분양전환형 임대 계약을 활용한다면 안정적인 조건으로 금융 부담을 최소화할 수 있는 기회”라고 말했다.