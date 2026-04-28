오세올라 카운티 대표단, 여의도 중기중앙회 방문 반도체·우주항공·방산 클러스터 기반 협력 모색 IT·의료기기·자동차 분야 中企 미국 진출 논의

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회가 미국 플로리다주 오세올라 카운티와 한·미 중소기업 교류 확대 방안을 논의했다. 반도체, 우주항공, 방산 등 플로리다의 첨단산업 생태계를 기반으로 국내 중소기업의 미국 시장 진출 가능성을 모색하기 위해서다.

중소기업중앙회는 28일 서울 여의도 중소기업중앙회를 방문한 미국 플로리다주 오세올라 카운티 대표단과 한·미 중소기업 간 교류 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회에는 오기웅 중기중앙회 상근부회장, 셰릴 그리브 오세올라 카운티 부의장, 헌터 킴 플로리다한인상공회의소 회장, 존 뉴스트리트 오세올라 카운티 상공회의소 회장 등이 참석했다.

오세올라 카운티는 미국 플로리다주 중심부에 위치한 지역이다. 플로리다 67개 카운티 중 6번째 규모로, 면적은 3901㎢, 인구는 약 42만명이다.

셰릴 그리브 부의장은 “플로리다주는 반도체, 우주항공, 방산 산업 클러스터가 있으며, 다른 지역에 비해 법인세가 낮고 개인 소득세가 없어 NASA, 스페이스X, 록히드마틴, 보잉 등 유수 기업이 다수 진출해 있다”고 말했다.

그는 이어 “오세올라 카운티는 반도체·광학기술 클러스터인 ‘네오시티’를 중심으로 첨단 IT산업에 대한 투자를 강화하고 있는 만큼, 한국의 우수 중소기업과의 협력을 희망한다”고 했다.

중기중앙회는 플로리다가 한인 비즈니스 기반과 중남미 접근성을 동시에 갖춘 지역이라는 점에 주목하고 있다. 미국 시장뿐 아니라 중남미 시장 진출을 함께 고려하는 중소기업에 교두보가 될 수 있다는 판단이다.

오기웅 중기중앙회 상근부회장은 “플로리다는 한인 비즈니스가 발달해 있고, 중남미 시장과 인접해 우리 기업의 수출 다각화를 도모하기에 용이한 지역”이라고 말했다.

이어 “국내 IT·의료기기·자동차 분야의 중소기업이 미국 기업과 협력을 확대하고, 미국 시장 진출을 강화할 수 있도록 적극적인 지원과 가교 역할을 기대한다”고 밝혔다.