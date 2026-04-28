마곡 LG CNS 이노베이션스튜디오서 디지털전환위원회 개최 AX 사례 공유…중소기업 현장 적용 방안 논의 중소기업협동조합법 개정 통해 AI 전환 업무 확대 추진

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회가 중소기업의 인공지능 전환(AX)과 디지털 격차 해소 방안을 논의했다. 정부의 디지털 전환 정책과 산업 현장의 AI 활용 확대가 맞물리면서 중소기업의 맞춤형 지원 필요성이 제기됐다.

중소기업중앙회는 28일 서울 마곡 LG CNS 이노베이션스튜디오에서 ‘2026년도 제1차 디지털전환위원회’를 개최했다고 밝혔다.

이날 위원회에는 업종별 중소기업 대표 12명과 정부·전문가 7명이 참석했다. 참석자들은 LG CNS 이노베이션스튜디오에서 AX 사례를 확인하고, 중소기업 현장에 적용 가능한 방안을 중심으로 의견을 나눴다.

중기중앙회는 위원회 전문성 강화를 위해 곽재경 중소벤처기업부 중소기업인공지능확산추진단 단장, 김원기 한국PLC제어공업협동조합 이사장, 홍종원 한국전자칠판디스플레이협동조합 이사장을 신규 위원으로 위촉했다.

위원회에서는 AI 도입 우수사례와 활용 트렌드가 공유됐다. 산·학·연 전문가들은 중소기업의 디지털전환을 촉진하기 위한 현장 의견도 제시했다.

특히 중소기업 업종별 디지털 격차 해소와 AX 확산을 위한 맞춤형 지원 필요성이 논의됐다. 산업 전반에서 AI 활용이 빨라지는 가운데 중소기업은 비용, 인력, 데이터 부족 등으로 도입에 어려움을 겪고 있다는 지적이다.

중기중앙회는 중소기업협동조합법 개정을 통해 중소기업의 디지털·AI 전환 촉진과 데이터 생태계 조성까지 업무 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

한병준 중기중앙회 디지털전환위원회 위원장은 “중소기업의 AI와 디지털전환은 생존에 가까운 문제지만, 여전히 시작조차 어려워 양극화가 가속되는 분야”라며