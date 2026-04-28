5월 2일 오후 4시 서초문화예술회관서 가정의 달 특집 서초토요콘서트 ‘최현우의 매직쇼’ 개최 마술사 최현우가 선보이는 매직 퍼포먼스... 어린이와 부모 모두가 즐길 수 있는 시간 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구가 가정의 달 5월을 맞아 오는 5월 2일 오후 4시 서초문화예술회관 아트홀에서 서초토요콘서트 ‘최현우의 매직쇼’를 개최한다.

온 가족이 특별한 추억을 만들 수 있도록 마련된 ‘최현우의 매직쇼’는 국내 대표 마술사 최현우가 선보이는 환상적인 매직 퍼포먼스를 통해 가족 단위 관람객에게 풍성한 볼거리를 제공할 예정이다.

특히 단순한 마술 공연을 넘어 관객과 함께 호흡하며 몰입감을 높이는 참여형 무대로 구성돼, 눈앞에서 펼쳐지는 다채로운 퍼포먼스와 유쾌한 연출로 공연장을 찾은 관객들에게 잊지 못할 시간을 선사할 것으로 기대된다.

이번 공연은 서초구민 우선예매와 일반예매 모두 1시간 만에 전석 매진되며 높은 관심을 입증했다. 공연과 관련한 자세한 사항은 서초구청 홈페이지를 확인하거나 문화관광과로 문의하면 된다.

구는 사계절 내내 구민들이 일상 속에서 문화예술을 향유할 수 있도록 다양한 공연과 축제를 운영하고 있다. 앞으로도 계절별·테마별 문화행사를 통해 ‘대한민국 대표 문화예술도시 서초’의 위상을 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.

구 관계자는 “이번 서초토요콘서트 ‘최현우의 매직쇼’가 아이들에게는 상상력과 즐거움을, 가족들에게는 소중한 추억을 선사하는 시간이 되길 바란다”며 “앞으로도 구민 누구나 일상에서 문화예술을 쉽게 접할 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.