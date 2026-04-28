20세대 이상 공동주택 219곳 시설 개선 비용 50~90%, 최대 6000만 원 지원 4개 단지 옥외주차장 539면 조성, 소규모 공동주택 화재보험료 지원 신설 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구는 쾌적하고 안전한 주거환경을 조성하기 위해 ‘2026년 공동주택 지원사업’ 대상 단지 219곳을 최종 선정하고 본격적인 지원에 들어간다.

특히 올해는 소규모 단지의 안전 사각지대를 보완하기 위한 재난 안전 분야 지원을 새롭게 도입하고 주차난 해소를 위한 옥외주차장 증설 지원을 확대했다.

‘공동주택 지원사업’은 20세대 이상 공동주택을 대상으로 놀이터, 경로당, 도로, 하수도 등 공용시설 유지·보수 비용의 50~90%, 최대 6천만 원까지 지원하는 제도다.

구는 2024년 공동주택의 고질적인 주차난 해소를 위해 ‘옥외주차장 증설 지원’을 새롭게 도입한 데 이어, 올해는 ▷재난배상책임보험 가입 의무가 없는 소규모 공동주택 화재보험료 지원 ▷옥상 비상문 자동개폐장치 설치 지원 등 2개 항목을 신설했다. 이는 최근 증가하고 있는 공동주택 화재 등 재난안전사고에 선제적으로 대응하기 위한 조치다.

이번 공모는 지난해 12월 22일부터 한 달간 진행됐으며, 총 268개 단지에서 30억 원 규모 사업이 접수됐다. 구는 ‘공동주택지원심의위원회’ 심의를 거쳐 최종 219개 단지에 19억 1600만 원 지원을 확정했다.

세부 지원 내용은 ▷공용시설 유지관리 등 4억2600만 원(29개 단지) ▷옥외주차장 증설 12억2300만 원(4개 단지) ▷보안등 전기료 2억5700만 원(170개 단지) ▷화재보험료 1000만 원(16개 단지) 등이다.

주차난 해소를 위한 옥외주차장 증설 사업에는 역대 최대 지원 규모인 약 12억 원이 투입된다. 대상 단지는 목동아파트 10·11·14단지와 신월벽산블루밍 아파트로 총 539면의 주차장을 조성할 계획이다. 구는 2024년 5개 단지 304면, 2025년 3개 단지 388면 등 총 692면의 옥외주차장을 조성한 바 있으며, 이번 지원을 통해 단지 내 주차 불편이 대폭 완화될 것으로 기대하고 있다.

양천구는 이번 공모 기간 ’소규모 공동주택 화재보험료 지원‘ 신청률이 저조했던 점을 고려, 더 많은 단지가 혜택을 받을 수 있도록 올해 하반기부터 신청 방법을 수시 접수 방식으로 전환하고 추가 지원을 이어갈 계획이다.