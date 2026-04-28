6개 초교 127명 대상… LG사이언스파크서 인공지능 교육 운영 생성형 인공지능·스마트물류 로봇 등 체험과 사례 중심의 ‘실전형’ 교육 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구는 인공지능(AI) 시대를 선도할 미래 인재 양성을 위해 관내 초등학생을 대상으로 LG CNS와 함께하는 ‘AI Genius 프로그램’을 운영한다.

이번 프로그램은 마곡 LG사이언스파크 내 LG CNS에서 오는 6월까지 총 6회에 걸쳐 진행되며, 관내 초등학교 6학년 학생 총 127명이 참여할 예정이다.

지난 24일에는 등양초등학교 학생 16명을 대상으로 첫 교육이 실시됐다. 이날 학생들은 LG CNS 사옥과 이노베이션갤러리를 둘러본 뒤, 인공지능 기술의 원리와 다양한 활용 사례를 직접 체험했다.

구는 등양초를 시작으로 학교별 일정에 따라 수명초, 등서초, 화곡초, 우장초, 등명초 순으로 교육을 이어갈 예정이다.

교육은 전문 강사의 지도 아래 1일 6교시 과정으로 심도 있게 진행된다. 주요 내용은 ‘생성형 인공지능(AI) 크리에이터’, ‘피지컬 인공지능(AI) 스마트물류 로보틱스’ 등이며, 학생들이 직접 인공지능 기술을 체험하고 이해할 수 있도록 구성됐다.

구는 이번 프로그램을 통해 학생들이 인공지능과 소프트웨어의 기본 개념을 익히고, 이를 바탕으로 실생활에 적용할 수 있는 문제 해결 역량을 키울 수 있을 것으로 기대하고 있다.

구 관계자는 “학생들이 첨단 기술을 직접 체험함으로써 인공지능을 쉽고 흥미롭게 이해할 수 있는 소중한 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 기업과 협력해 미래사회에 필요한 디지털 역량 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.