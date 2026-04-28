[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 박승철헤어과가 ‘제2회 케이뷰티인 아이디어 공모대전’에서 대상과 동상을 동시에 수상하며 뷰티 분야 특성화 교육의 우수성과 학생들의 뛰어난 실무 역량을 다시 한번 입증했다고 27일 밝혔다.

케이뷰티인학회가 주관한 이번 공모전은 뷰티 산업의 미래를 이끌 창의적이고 실용적인 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다.

공모 분야는 서비스, 교육 콘텐츠, 홍보물 등 뷰티와 관련된 전 분야로, 산업 현장에 적용 가능한 참신한 제안을 폭넓게 모집했다.

접수는 지난달 6일부터 4월 8일까지 진행됐으며 시상식은 4월 26일 열렸다.

이번 대회에서 영남이공대 박승철헤어과 2학년 박성민 학생이 대상, 윤수빈 학생이 동상을 수상하며 대회 2관왕을 달성하는 성과를 거뒀다.

이번 ‘제2회 케이뷰티인 아이디어 공모대전’ 2관왕 달성은 영남이공대가 뷰티 분야에서 실무형 인재 양성 대학으로 꾸준히 경쟁력을 쌓아온 결과이자 학생 중심 교육성과가 대외적으로 입증된 사례로 볼 수 있다.

특히 전국 단위 공모전에서 대상과 동상을 동시에 수상한 것은 영남이공대 박승철헤어과 학생들의 높은 수준의 전공 역량과 대학의 우수한 교육 경쟁력을 보여주는 상징적인 성과다.

영남이공대 이수비 학과장은 “이번 공모전 수상은 학생들의 꾸준한 노력과 열정, 그리고 대학의 현장 중심 교육이 함께 만들어낸 의미 있는 결과”라며 “앞으로도 학생들이 급변하는 뷰티 산업 환경 속에서 창의성과 실무 역량을 두루 갖춘 전문 인재로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.