IPO 앞두고 기업 고객 확장 본격화…논란됐던 ‘AGI 조항’은 삭제

[헤럴드경제=정목희 기자] 챗GPT 개발사 오픈AI의 인공지능(AI) 모델을 마이크로소프트(MS) ‘애저’ 클라우드 외에 아마존웹서비스(AWS)에서도 사용할 수 있게 된다.

오픈AI와 MS는 27일(현지시간) 양사 계약을 개정해 그간 MS가 독점적으로 보유해 온 AI 모델 사용권을 비독점 라이선스로 전환하기로 했다고 밝혔다.

이에 따라 오픈AI는 애저에만 제공하던 GPT 모델을 앞으로 AWS와 구글 클라우드 등 다른 클라우드 사업자에도 공급할 수 있게 됐다.

다만 오픈AI는 MS를 여전히 주요 클라우드 파트너로 유지하며, MS가 지원 가능한 기능에 대해서는 애저에 우선적으로 제품을 출시하기로 했다.

MS는 기존과 같이 2032년까지 오픈AI 모델과 제품에 대한 지식재산권(IP) 라이선스를 보유하지만, 그 성격은 독점에서 비독점으로 바뀐다. 대신 MS는 자사 서비스망을 통해 오픈AI 모델을 판매해도 해당 수익을 오픈AI에 지급하지 않기로 했다.

또 오픈AI가 2030년까지 자사 모델·제품 매출의 일정 비율을 MS에 배분하는 기존 조건도 유지된다. 업계에서는 이 비율이 약 20% 수준인 것으로 보고 있다.

특히 이 부분에서 오픈AI가 2030년 이전이라도 ‘범용인공지능’(AGI)을 달성하면 수익 배분을 중단하기로 했던 기존 조항은 삭제됐다.

AGI는 모든 영역에서 인간과 유사하거나 더 나은 수준의 AI를 뜻하는 용어이지만, 세부적인 영역에서 업계에 합의된 정의가 없다는 점에서 해당 조항은 그간 논란이 돼왔다.

양사의 이번 계약 개정은 최근 오픈AI가 AWS를 통해 AI 서비스를 제공하기로 한 이후 불거진 갈등을 해소하는 차원으로 풀이된다.

오픈AI는 AWS 인프라를 토대로 기업용 AI 서비스 ‘프런티어’를 제공하기로 했으나, MS는 지난달 이 같은 조치가 양사 계약에 어긋나는 것이라며 법적 대응을 검토하고 있다고 밝힌 바 있다.

이번 계약 개정으로 오픈AI는 기업공개(IPO)를 앞두고 MS 이외의 클라우드 서비스를 이용하는 기업 고객에 자사 모델을 판매할 수 있게 됐다.

당장 AWS는 GPT 모델을 조만간 자사 클라우드 플랫폼을 통해 기업 고객에 제공하겠다고 곧바로 발표했다.

앤디 재시 AWS CEO는 이날 사회관계망서비스(SNS) 링크트인을 통해 “오늘 아침 오픈AI에서 매우 흥미로운 발표가 있었다”며 “앞으로 몇 주 안에 (AWS의 AI 모델 플랫폼인) ‘베드록’에서 고객들이 직접 오픈AI 모델을 사용할 수 있게 될 것”이라고 말했다.

시자엥서는 AWS가 사실상 이번 계약 개정의 직접적인 수혜자가 될 것으로 보고 있다.

다만 MS 역시 자원 배분 측면에서 긍정적인 효과를 기대할 수 있다는 평가가 나온다. 투자은행 에버코어ISI는 “MS는 다중 모델 전략을 지향해 왔고, 오픈AI 역시 배포 확대가 필요했다”며 이번 조치가 자연스러운 흐름이라고 분석했다.

바클레이즈 역시 “MS가 오픈AI를 위해 모든 데이터센터를 구축할 필요가 없어지면서 코파일럿 등 핵심 서비스에 더 많은 투자를 할 수 있게 됐다”고 평가했다.

또 독점 조항이 사라지면서 각국의 반독점 규제 대응에도 유리해질 것으로 보인다.

양사는 공동 성명을 통해 “이번 계약 개정은 예측 가능성과 유연성을 높여 새로운 기회를 모색할 수 있게 한다”며 “대규모 AI 플랫폼 구축과 운영 역량도 강화할 것”이라고 밝혔다.

MS는 오픈AI가 챗GPT를 출시하기 3년여 전인 2019년부터 오픈AI에 투자를 이어왔고, 오픈AI가 지난해 10월 영리를 추구할 수 있는 공익법인(PBC)으로 구조를 개편할 당시 지분율 약 27%를 인정받아 오픈AI 재단에 이어 2대 주주 지위에 있다.