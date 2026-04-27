[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 김정태가 과거 투병 중인 것을 숨기고 영화 촬영을 했다고 털어놨다.

27일 공개된 TV조선 ‘아빠하고 나하고’ 선공개 영상에서는 간암 투병을 했던 김정태가 병원을 찾아 익숙하게 채혈하고 CT(컴퓨터단층촬영) 검사를 받는 모습이 담겼다.

김정태는 “우리 집이 간이 좀 약하다”며 “2018년 10월께 발병해 (같은 해) 11월에 간암 수술을 했다”고 밝혔다.

앞서 세 차례 간경화를 앓았던 김정태는 투병 사실을 숨긴 채 활동했다고 고백했다.

김정태는 “영화 ‘친구’ 끝나고 ‘해적, 디스코왕 되다’라는 영화를 찍는데 아픈데 잘릴까 봐 말을 못 하겠더라”며 “액션 연습을 너무 무리하게 하다가 배에 복수가 가득 찼다”고 했다.

이어 그는 “영화 ‘똥개’ 찍을 때도 또 발병돼 숨기고 촬영했다. ‘똥개’ 찍은 후 무대 인사를 하는데 엄마가 오셨다”며 “감독님과 인사하는데 그렇게 많이 우시더라. 내가 (영화에서) 싸운 걸 보시지 않았나”라며 눈물을 보였다.

이를 들은 MC 한혜진은 “(어머니는) 어떤 상태로 찍었는지 아시니까”라며 “진짜 고생 많이 하셨다. 너무 힘드셨을 거 같다”며 위로했다.

김정태의 검진 결과를 살펴본 의사는 “(간암이) 언제든지 생길 수 있다”며 “만약 컨트롤이 안 된다면 (간을) 자르는 것도 방법”이라고 말했다.