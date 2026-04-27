[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 대형마트 주차장에서 좁은 간격으로 주차한 것을 두고 차주들 사이에 실랑이가 벌어진 사연이 알려지며 온라인에서 갑론을박이 이어지고 있다.

최근 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 부산의 한 대형마트에서 주차 시비를 겪었다는 A씨의 글이 올라왔다.

A씨는 지난 23일 오전 마트 주차장 끝자리 기둥 옆 공간에 차량을 주차한 뒤 장을 보고 돌아왔더니 옆 칸에 벤츠 차량이 바짝 붙어 주차돼 있었다고 했다.

A씨는 “차에 탑승하려고 문을 열어도 무릎만 겨우 들어갈 뿐, 상반신이 들어갈 수 없는 상태였다”고 주장했다. 조수석 쪽 역시 기둥 때문에 문을 열 수 없었다고 설명했다.

결국 A씨는 상대 차주 측에 연락해 차량 이동을 요청했으나 상대측은 당장 차를 빼기 어렵고 오후 1시쯤 가능하다고 답한 것으로 전해졌다.

이에 A씨는 한 시간 넘게 기다릴 수는 없다며 항의하면서 다른 곳에 주차할 자리도 많은데 굳이 옆 칸에 주차했느냐고 따졌다.

상대 차주 측은 “애당초 흰색 선 안에 제대로 주차했으면 아무 문제가 될 것이 없다”며 “왜 이렇게까지 시비를 거냐”고 맞받았다.

A씨가 차량 간 간격 사진을 보내며 경찰 신고를 언급하자 상대측은 사진상으로도 특별한 문제는 없어 보인다며 신고해도 상관없다고 했다.

결국 A씨는 트렁크와 뒷문을 통해 어렵게 운전석으로 이동해 차량을 출차한 것으로 알려졌다. 이후 해당 사연이 온라인에 퍼지면서 누가 더 잘못했는지를 두고 의견이 갈렸다.

누리꾼들은 “법적으로는 양쪽 모두 문제 삼기 어렵다”, “결국 배려의 문제”, “경찰 신고 운운하며 화를 내기보다 정중하게 차를 빼달라고 부탁하는 게 지혜로웠을 것”. “상대방 탑승이 불편할 것 같으면 다른 곳으로 옮기는 게 매너”, “근본적인 원인은 오래된 시설의 좁은 주차구획선이다” 등 다양한 반응을 보였다.