개인정보 유출 경위 확인

[헤럴드경제=홍승희 기자] 돈을 받고 남의 집에 오물을 뿌리고 래커칠을 하는 등 ‘보복 대행’ 테러를 한 일당이 공공기관 등에서도 개인정보를 무단 유출한 정황을 확인해 경찰이 자료 확보를 위한 압수수색에 나섰다. 경찰이 압수수색한 공공기관만 40여개 기관에 달한다.

27일 연합뉴스에 따르면 서울 양천경찰서는 지난 24일 행정안전부, 국토교통부, 국민건강보험공단 등 40여개 기관에 대해 자료 확보를 위해 압수수색을 했다.

압수수색 대상에는 시중 은행을 포함한 금융기관 20여곳과 주요 통신사, 택배, 배송 업체 등이 포함된 것으로 전해졌다.

앞서 경찰은 서울 양천구 등지에서 보복 대행 테러를 벌인 총책 30대 남성 정모씨 등 4명을 검찰에 송치했다.

이들은 모두 구속 상태로 재판에 넘겨졌으며 가장 먼저 잡힌 행동대원인 30대 남성은 1심에서 실형을 선고받은 상태다.

보복 대행 조직의 윗선과 의뢰자 등에 대한 수사를 이어가는 경찰은 압수수색을 통해 확보한 내용을 토대로 개인정보 유출 경위 등을 확인할 예정이다.