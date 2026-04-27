요금 7만원대로

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국제 유가 급등에 다음 달부터 편의점 국제택배 요금이 약 4600원 인상된다. 약 7만원대 요금을 지불해야 할 예정이다.

27일 업계에 따르면 GS25와 CU, 이마트24는 다음 달부터 국제택배 운임을 인상하기로 했다. 이번 인상은 중동 분쟁 여파로 국제 유가 불안이 지속되면서 유류할증료가 급등한 데 따른 것이다.

CU와 이마트24는 다음 달 1일부터, GS25는 다음 달 4일부터 인상된 요금이 적용된다.

세 업체 모두 국제 배송 협력사로 DHL을 이용하고 있어 평균 인상률은 약 7% 수준으로 동일하다.

CU 관계자는 “특별수송사의 유류할증료 인상으로 국제택배 운임을 조정하게 됐다”며 “인상률은 약 7%이며, 국가와 무게에 따라 다르다”고 설명했다.

현재 CU에서 500ｇ 이하 택배를 미국으로 발송할 때의 비용은 6만5900원이지만, 다음 달부터는 약 4600원 오른 7만513원을 지불해야 한다.

세븐일레븐은 국제택배 서비스를 운영하지 않고 있다.