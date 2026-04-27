[헤럴드경제=채상우 기자] 하루 세 잔의 커피가 근육 향상에 도움을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

27일 서울대학교는 의과대학 박상민 교수팀이 2008년∼2011년 국민건강영양조사 자료를 분석한 결과 이러한 상관관계를 발견했다고 밝혔다.

연구팀은 20세 이상 성인 가운데 전신 이중에너지 X선 흡수계측법(DXA) 자료와 커피 섭취 빈도 정보가 있는 1만5447명을 분석해 커피 섭취 빈도와 양팔과 양다리 사지근육량지수(ASMI), 제지방량지수(LBMI) 등의 상관관계를 확인했다.

제지방량지수는 체중에서 체지방을 제외한 나머지 무게(근육·뼈·장기 등)인 제지방량을 바탕으로 산출하는 지표로, ‘체격 대비 근육량이 얼마나 많은가’를 보여준다.

연구 결과 하루 3잔의 커피를 마시는 남성의 경우 하루 1잔 미만 마시는 경우보다 사지근육량지수와 제지방량지수가 높았다.

여성은 하루 3잔 마시는 사람이 하루 1잔 미만 마시는 사람보다 체지방량지수(FMI)는 낮고, 사지근육량지수와 제지방량지수는 더 높았다.

연구진은 카페인의 에너지 대사 촉진, 지방 산화, 근육 기능과 관련된 생물학적 기전을 보여주는 연구라면서도, 커피가 체성분 변화를 직접 유도했다고 단정할 수는 없다고 말했다.