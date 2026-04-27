8곳 약 7300가구 시공사 선정 계획 공유 설계·시공 통합발주, 기간 등 장점 홍보

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 우수 건설사의 소규모주택정비 관리지역 사업 참여를 유인하고자 사업 장점과 인센티브 등을 소개하기 위한 간담회를 개최했다고 27일 밝혔다.

LH는 이날 민간 건설사를 대상으로 진행된 간담회를 통해 향후 시공사 선정이 필요한 관리지역 총 8곳(약 7300가구 규모)에 대한 시공사 선정 로드맵을 제시했다. LH는 올해 4곳(▷관악난곡 ▷서대문홍제▷강서화곡 ▷금천시흥2), 2027년 4곳(▷동작노량진 ▷성북종암 ▷종로구기 ▷인천가정)에 대한 시공사 선정을 순차적으로 완료할 계획이다.

이와 더불어 관리지역 사업의 장점 및 제도 개선 사항 등을 상세히 소개했다. 관리지역으로 지정되면 최대 4만㎡까지 사업 면적이 확대돼 단지 규모의 경제를 실현할 수 있다는 점과, ‘설계·시공 통합발주’ 계획이 가능해 사업의 신속성과 효율성을 높일 수 있음을 안내했다.

또한 LH의 높은 신용도를 바탕으로 한 주택도시기금 저리 융자로 안정적인 초기 사업비 조달이 가능할 뿐만 아니라, 정비계획 수립 절차 생략이 가능해 사업 기간을 단축할 수 있다는 주요 장점을 소개했다.

박현근 LH 수도권정비사업특별본부장은 “소규모주택정비 관리지역은 도심 내 신속한 주택 공급을 위한 핵심 사업”이라며 “간담회를 계기로 사업 규모 확대와 공공 지원책을 널리 알려 우수한 역량을 갖춘 중·대형 건설사들이 적극적으로 사업에 참여할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.