신흥시장 광산 투자 증가에 산업·방산 엔진 수요 폭발

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD건설기계가 합병 후 첫 분기 실적으로 매출 2조3049억원, 영업이익 1907억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 22%, 88% 증가한 규모다.

올해 1분기 HD건설기계 실적은 글로벌 건설기계 및 산업·방산용 엔진 시장 수요에 힘입어 성장세를 기록했다.

사업별로 보면 건설기계 부문 매출은 전년 대비 27% 증가한 1조9275억원, 영업이익은 8% 늘어난 1486억원으로 집계됐다.

특히 신흥 시장인 중동·아프리카, 중남미 지역 매출이 광산용 초대형 장비 판매 증가와 인프라 투자 확대로 각각 68%, 46% 성장했다.

북미와 유럽 등 선진 시장 매출은 각각 26%, 59% 늘어났다. 중국 역시 현지 건설사들의 해외 프로젝트가 늘며 전년보다 매출이 17% 증가했다.

엔진 사업 부문은 산업용 엔진의 매출 증가세와 방산용 엔진 매출의 안정적인 성장으로 전년 대비 10% 늘어난 3361억원의 매출을 기록했다. 영업이익은 전년보다 8% 증가한 473억원, 영업이익률은 14%을 기록했다.

올 초 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어는 HD건설기계로 통합 출범한 이후 8개 권역장 체제로 재편해 각사 대표 브랜드 현대(HYUNDAI)와 디벨론(DEVELON)을 운영하고 있다.

생산·영업·구매·R&D 전 부문은 원팀으로 원가 경쟁력을 확보했으며 유럽·북미 통합 조립·출고 센터를 구축해 기존 대비 납기 기간을 30% 단축하고 비용을 20% 절감했다.

또 중국 생산거점을 기존의 강소·연태 이원 체제에서 연태로 일원화해 생산 및 비용 효율성을 강화했다.

HD건설기계 관계자는 “원팀 시너지를 바탕으로 건설기계 매출을 확대하고 엔진, 애프터마켓(AM) 등 수익원을 다각화하며 지속적인 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.