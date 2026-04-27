신제품 ‘포도 PDRN 샷 앰플’ 체험·구매 가능 5월 1~10일 가정의 달 전 품목 할인 행사 ‘레드닷’ 수상 앰플 등 대표 제품 라인업 선봬

[헤럴드경제=홍석희 기자] 리엔케이가 더현대 서울에 입점하며 오프라인 소비자 접점 확대에 나섰다.

코웨이의 코스메틱 자회사 힐러비의 셀 더마 뷰티 브랜드 리엔케이는 더현대 서울 지하 1층 뷰티·웰니스 큐레이션 스토어 ‘더 웰니스 하우스’에 입점했다고 27일 밝혔다.

더 웰니스 하우스는 지난해 12월 더현대 서울 지하 1층에 문을 연 뷰티·웰니스 큐레이션 스토어다. 리엔케이는 이번 입점을 통해 체험 중심의 오프라인 채널을 강화한다는 계획이다.

리엔케이는 지난해 브랜드 리뉴얼과 함께 그룹 더보이즈 주연을 새 브랜드 모델로 선정하고 온·오프라인 마케팅을 확대해 왔다. 더현대 서울 입점을 계기로 젊은 소비자와의 접점을 넓히겠다는 전략이다.

매장에서는 ‘콜라겐 미드샷 앰플 플러스’, ‘하이퍼 히알 플럼핑 시리즈’, ‘톤업 빛 크림 시리즈’ 등 대표 제품과 신제품을 직접 체험하고 구매할 수 있다. 월 1회 정기 프로모션인 ‘리엔케이 데이’도 운영해 추가 혜택과 이벤트를 제공할 예정이다.

주력 제품인 ‘콜라겐 미드샷 앰플 플러스’는 앰플과 디바이스를 결합한 제품이다. 리엔케이의 독자 성분 ‘리엔케이 콜라겐 셀 리액터™’가 적용됐으며, 특수 어플리케이터 ‘셀 리액터’가 초당 2400샷의 미세 자극을 통해 흡수율을 높이는 것이 특징이다.

이 제품은 디바이스 결합 설계와 충전 없이 사용할 수 있는 구조, 콤팩트한 크기 등을 인정받아 ‘2026 레드닷 디자인 어워드’ 제품 디자인 부문 본상을 받았다.

리엔케이는 입점을 기념해 매장 방문 고객을 대상으로 혜택도 제공한다. 리플렛을 지참해 매장을 방문하거나 공식몰에 신규 가입한 고객에게 체험 샘플을 제공한다. 구매 금액에 따라 페이스 앤 바디 괄사, 마스크시트 등 사은품도 소진 시까지 증정한다.

리엔케이 관계자는 “뷰티 트렌드의 중심인 더현대 서울의 ‘더 웰니스 하우스’ 입점을 통해 더 많은 고객들이 리엔케이만의 셀 더마 기술력을 직접 체험해보길 바란다”며 “앞으로도 세포 과학 기반의 뷰티 테크 기술력을 접목한 다양한 제품을 통해 차별화된 뷰티 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 리엔케이는 코웨이의 코스메틱 자회사 힐러비의 뷰티 브랜드다. 힐러비는 영국 V&A 뮤지엄의 라이선스 화장품 브랜드 ‘V&A뷰티’, 셀 더마 브랜드 ‘리엔케이’, 한방 화장품 브랜드 ‘올빚’, 프리미엄 건강기능식품 브랜드 ‘헬시그루’ 등을 운영하고 있다.