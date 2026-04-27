“신통기획, 재개발·재건축 사업 대폭 단축” “신규 착공 왜 없었느냐고 따진다면 박원순 때문” “정비사업 발목 잡는 대통령부터 찾아가 따져야”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 측이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 정비 사업에 대한 기본 개념조차 알고 있지 못한 무지한 후보라고 지적했다.

오 후보 선거대책위원회 호준석 대변인은 27일 성명서를 통해 “정 후보 측의 ‘박원순 전 시장 규탄 성명’을 보면 정비 사업에 대해 얼마나 무지하고 관심이 없는지 알 수 있다”며 “오늘(27일) 정 후보 측에서 나온 재개발·재건축과 관련된 이른바 ‘착공 실적’에 대한 논평을 보면 정 후보 측의 재개발·재건축 사업에 대한 이해가 얼마나 부실하기 짝이 없는지 알 수 있다”고 밝혔다.

호 대변인은 “기본적으로 정 후보 측은 정비사업에 필요한 절대적인 사업 기간 자체에 대해 무지해 보인다”며 “오 시장이 최초로 도입한 신통기획 이전의 재개발·재건축 사업에 걸리는 평균 소요 기간은 무려 20년에 달했다. 이 기간을 12년 정도로 대폭 단축하는 파격적인 행정 혁신이 바로 신통기획”이라고 했다.

그는 “전체 절차 중에 서울시에 주어진 역할은 구역 지정 단계까지”라며 “이 기간이 통상 5년이 걸리던 것이 신통기획으로 2년으로 크게 단축됐다”고 했다. 이아 “이미 오세훈 시정에서 애초 목표했던 19만5000호를 초과하는 25만호에 대한 구역지정을 마쳤고 올해 6월까지는 무려 33만6000호 구역지정을 달성할 예정”이라고 강조했다.

호 대변인은 “그다음은 자치구에서 관리 처분과 인허가 등을 밟고, 이주 단계까지 마쳐야 비로소 착공에 들어가는 것”이라며 “그렇다면 ‘왜 5년 동안 정비사업에서 착공이 없었느냐’에 대한 답이 나온다”고 했다. 이어 “일단 이 주장 자체가 허위”라며 “신통기획에 따른 신규 착공은 왜 없었느냐고 따진다면 그 답은 박원순 전 시장 당시에서 찾으셔야 한다”고 지적했다.

그는 “바로 박원순 전 서울시장이 무려 389곳에 달하는 정비구역을 모조리 해제해서 재개발·재건축 사업의 기반을 허물어 버렸고 43만호의 주택 공급을 좌절시켰기 때문”이라고 강조했다.

호 대변인은 “본인들이 씨를 다 말려놓고, 왜 다음 사람에게 열매가 나지 않느냐고 따지는 격이니 얼마나 황당하냐”며 “박 전 시장이 정비사업을 무더기로 백지화하지 않았다면, 오 시장 재임 기간 내에 실제 착공이 가능했을 것이고 신규 주택 공급으로 집값 안정에 기여할 수 있었을 것”이라고 강조했다.

이어 “겨우 정비사업 동력을 회복해서 초고속 구역지정을 가능케 한 오세훈 시장에게 책임을 묻는 것은, 번지수를 잘못 찾아도 한참 잘못 찾은 것”이라고 지적했다.

그는 “그토록 재개발·재건축 사업에 진심이라면 말로만 ‘열심히 하겠다’ ‘잘하겠다’고 하지 마시고 이주비 대출 규제를 틀어막고 조합원 지위 양도까지 가로막아 정비사업의 발목을 잡는 이재명 대통령부터 찾아가서 따지십시오”라고 했다.

호 대변인은 “현실적으로 첫 삽을 뜰 수 있는 정비사업마저 좌초시킨 대통령에게는 한마디 건의조차 못 하면서 신통기획 탓을 한다는 것은 참으로 후안무치한 것”이라며 “비판하려거든 정비사업과 신통기획 제도에 대한 기본 이해부터 탑재하기 바란다”고 비판했다.