65%까지 높이기로 결정

[헤럴드경제=고은결 기자] 중동 사태 장기화에 가동률이 급락했던 여천NCC가 정부 수급 안정화 대책 등을 고려해 가동률 상향 조정에 나섰다.

27일 여천NCC에 따르면 공장 가동률을 기존 60%에서 65%로 높이기로 했다. 최근 정부가 발표한 나프타 구매 보조금 지원, 금융위원회의 나프타 금융지원 체계 등 전방위적인 수급 안정화 대책이 마련되는 상황을 고려한 결정이란 설명이다.

앞서 여천NCC는 중동 사태로 원료 가격이 오르고 수급 불안이 나타나자, 지난달 가동률을 55%까지 낮추고 공장 추가 가동 정지를 검토한 바 있다. 이런 가운데 정부가 나프타 수입 단가 상승분의 50%를 직접 지원하는 보조금 정책을 시행하며 이달 10일에는 가동률을 60%까지 끌어올렸다.

이어 지난 23일 금융권이 ‘중동상황 나프타 금융지원체계’ 구축에 합의함에 따라, 원료 수급 여건이 나아질 것으로 보고 선제적인 가동률 상향을 결정했단 설명이다. 회사 관계자는 “실제 지원 체계가 현장에서 원활히 작동될 것으로 기대하며, 향후 수급 상황을 정부의 지원사항을 고려하여 가동률을 점진적으로 상향해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편 여천NCC는 중동 지역 의존도를 낮추기 위해 그리스, 알제리, 나이지리아, 이집트, 오만, 사우디 등 다양한 산지로부터 나프타를 확보해 공급망 안전성을 강화하고 있다.