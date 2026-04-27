허윤홍 대표 등 임직원 및 가족 80여 명 참석 국립수목원장 강연 및 참여형 프로그램 진행

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설은 지난 26일 경기도 포천시에 위치한 국립수목원(광릉숲)에서 세계자연기금(WWF), 국립수목원과 함께 환경체험형 사회공헌활동을 진행했다고 27일 밝혔다.

이번 활동에는 허윤홍 GS건설 대표를 포함한 임직원 및 가족 80여 명이 참여했다. WWF는 세계 최대 규모 비영리 국제 자연보전단체로, GS건설은 지난해 말 한국 WWF에 기부금을 전달한 바 있다. 환경체험형 사회공헌활동은 기부에 이어 진행된 후속 프로그램으로 단순 기부 중심에서 벗어나 임직원이 직접 참여하는 ‘기부-참여-확산’ 구조를 실천하기 위해 마련됐다.

국립수목원은 2010년 유네스코 생물권보전지역으로 지정된 광릉숲을 기반으로 다양한 산림생물자원을 연구·보전하고 있는 기관이다. 이날 프로그램은 국립수목원의 환경사회지배구조(ESG) 프로그램 취지에 맞춰 기업과 임직원 가족이 함께 생태 보전의 가치를 배우고 확산하는 자리로 마련됐다.

참가자들은 국립수목원장 강연을 통해 산림 생태계와 생물다양성 보전의 중요성을 배우고, 숲 체험, 비오톱 조성 활동, 산림박물관 체험 등 다양한 참여형 프로그램을 통해 자연과 공존의 의미를 체감했다.

한편 GS건설은 지역사회와의 동행을 기반으로 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 펼치고 있다. 남촌재단과 함께 ‘따뜻한 겨울나기’ 사업을 진행해 아동양육시설을 지원하고, ‘꿈과 희망의 공부방’, ‘꿈과 희망의 놀이터’ 조성 등 건설사의 전문성과 인적자원을 활용한 사회공헌 프로그램을 통해 보호가 필요한 미래세대의 건강한 성장을 돕고 있다.