판문점선언 8주년 기념식 축사 “한반도 평화공존 정책 흔들림 없이 추진”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 27일 ‘한반도 평화공존 정책’을 재차 언급하고 “북측도 우리 정부의 진정성을 믿고 호응해 오길 기대한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 국회 의원회관에서 개최된 ‘4·27 판문점선언 8주년 기념식’ 축사에서 이같이 밝혔다. 이날 축사는 홍익표 청와대 정무수석이 대독했다.

축사에서 이 대통령은 “8년 전 오늘은 한반도에 봄 기운이 완연했다. 남북의 양 정상이, 남북이 함께 나아가야 할 희망찬 미래의 길을 ‘4·27 판문점선언’을 통해 전세계에 과시했다”면서 “오랜 반목과 갈등을 지속해 온 한반도에도 드디어 평화와 번영의 새 시대가 열릴 것이라는 기대로 넘쳐났다”고 했다.

다만 이 대통령은 “그러나 아쉽게도 그 약속은 지켜지지 못했다”면서 “평화와 번영의 미래는 아직 오지 못했고, 남과 북 사이는 ‘적대적 두 국가’라는 차갑고 높다란 벽에 막혀 있다”고 짚었다.

계속해서 이 대통령은 “그럼에도 불구하고, 단절과 적대의 땅에 평화의 꽃을 피워야 하는 것은 남북 모두의 숙명”이라며 “전쟁과 대결은 공존이 아닌 공멸이기 때문”이라고 했다.

이 대통령은 거듭 “전쟁 종식과 항구적 평화체제, 남북의 공존과 번영은 ‘판문점선언’의 핵심 정신이자, 우리가 반드시 가야 할 미래”라면서 “특히, 중동전쟁으로 인한 국제정세의 불확실성과 불안이 한반도로 전이되지 않고, 한반도 모든 구성원들이 전쟁 걱정 없이 살 수 있는 길을 만들어 내야 한다”고 강조했다.

한반도 평화공존 정책도 언급했다. 이 대통령은 “북측의 체제를 존중하며, 흡수통일을 추구하지 않으며, 일체의 적대행위를 하지 않는다는 원칙도 분명히 밝혀 왔다”며 “지난 2월 초 정부는 이러한 목표와 원칙을 바탕으로 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 ‘한반도 평화공존 정책’을 제시했다”고 했다.

그러면서 이 대통령은 “우리 정부는 ‘한반도 평화공존 정책’을 흔들림 없이 추진해 나갈 것”이라며 “남북간 신뢰 회복과 한반도 평화를 위해 우리가 먼저 할 수 있는 조치들은 주도적으로 취해나가겠다. 북측도 우리 정부의 진정성을 믿고 호응해 오길 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 끝으로 “겨울이 길어도 끝내 봄은 온다. ‘적토성산(積土成山·작거나 적은 것도 쌓이면 크게 되거나 많아진다)의 자세로 평화공존과 공동성장을 향한 노력을 하나씩 쌓아간다면 완연한 봄이 한반도에 다시 찾아올 것이라 굳게 믿는다”고 했다.