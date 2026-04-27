1분기 매출 3조2099억원, 영업익 4411억원

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화오션은 올해 1분기 영업이익 4411억원을 기록, 전년 동기 대비 71% 증가했다고 27일 밝혔다. 같은 기간 매출은 2% 늘어난 3조2099억원을 기록했다.

액화천연가스(LNG)선 중심의 고수익 구조가 영업이익 증가에 이바지했다. 여기에 환율 상승 효과와 지속적인 원가 절감, 생산성 개선에 따른 일부 선박의 조기 인도 등이 실적에 긍정적인 영향을 미쳤다고 한화오션은 설명했다.

고가 상선 프로젝트가 매출에 본격적으로 반영되고 있는 만큼 한화오션의 수익성 구조 개선 흐름은 지속될 것으로 예상된다. 상선사업부는 상승세를 이어가기 위해 LNG선과 초대형원유운반선(VLCC) 등 고부가선을 집중 수주한다는 게획이다.

특수선사업부는 캐나다 잠수함 사업(CPSP)과 한국형 차기 구축함 사업(KDDX) 등 주요 프로젝트를 추진하고 있다. 에너지플랜트사업부는 글로벌 에너지 시장 변화에 대응해 해상부유식 액화천연가스 설비(FLNG) 등 경쟁력을 보유한 제품군을 중심으로 적극적인 수주 활동을 전개하고 있다.

한편, 한화오션은 올해 들어서 LNGC 4척, VLCC 7척, 해상풍력설치선(WTIV) 1척 등 총 약 24억5000만달러 규모의 수주를 기록하고 있다.