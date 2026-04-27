EBITDA 100억원…10개 분기 만에 흑자 반도체 소재 사업, 분기 기준 최대 영업이익 화학사업 ‘깜짝 흑자’…중동 수급 불안 반사효과 2분기 ESS용 동박 판매 확대 등 실적 개선 전망

[헤럴드경제=고은결 기자] SKC가 올해 1분기 이차전지∙반도체∙화학 소재 등 전 사업 부문의 실적 개선에 힘입어 EBITDA(상각전영업이익) 기준 흑자 전환에 성공했다.

SKC는 1분기 연결기준 매출액 4966억원, 영업손실 287억원을 기록했다고 27일 공시했다.

영업손실은 전 분기 대비 적자 폭을 줄였고, 현금 창출 능력을 보여주는 지표인 EBITDA는 100억원을 기록해 2023년 2분기 이후 처음으로 분기 흑자를 달성했다.

사업 부문별로 살펴보면 이차전지 소재 사업은 매출 1569억원을 기록하며 전분기 및 전년 동기 대비 증가했다. 북미 지역 동박 판매량이 전분기 대비 95% 늘었고 에너지저장장치(ESS)용 판매량도 132% 증가하며 실적 개선을 견인했다.

아울러 말레이시아 공장의 생산성이 향상되며 말레이시아 법인 기준 분기 EBITDA 흑자를 달성하는 등 수익 회복이 본격화됐다.

반도체 소재 사업은 매출 683억원, 영업이익 236억원을 기록하며 성장세를 이어갔다. 영업이익률은 34.5%로 분기 기준 최대 영업이익을 기록했다. AI 데이터센터 수요 확대와 메모리용 제품 판매 증가가 실적에 기여했고 고부가 제품 비중이 확대되며 수익성 개선 효과로 이어졌다.

화학 사업은 매출 2708억원, 영업이익 96억원을 거두며 전 분기 대비 흑자 전환에 성공했다. 중동 지역의 지정학적 이슈로 인한 수급 불안의 반사효과와 함께 고부가 프로필렌글리콜(PG) 판매 확대로 깜짝 흑자를 냈다는 설명이다.

글라스기판 사업은 고객사 신뢰성 평가를 준비하며 생산 기반을 정립 중이며, 제조 신뢰성 강화를 위해 에코시스템 협력도 확대했다. 2분기에는 글라스기판 신뢰성 평가용 샘플 제작과 복수의 고객사와 논의 중인 신규 프로젝트를 검토할 예정이다.

회사 측은 2분기에도 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 봤다. 이차전지 소재 사업은 ESS용 판매 확대를 비롯해 주요 고객사의 신규 라인 본격 가동에 따른 매출 성장세가 예상된다는 설명이다. 말레이시아 공장은 생산∙판매 비중 70% 이상 달성을 목표로 풀 가동 체계에 진입할 것으로 예상된다. 반도체 소재 사업은 안정적인 성장 기반을 바탕으로 베트남 1공장 증설과 2공장 신설 투자를 계획 중이다.

한편, SKC는 글라스기판 사업 가속화와 재무구조 개선을 위해 유상증자도 추진 중이다. 회사 관계자는 “1분기 EBITDA 흑자 달성은 주력 사업들의 본원적 경쟁력 회복을 확인한 성과”라며 “유상증자도 성공적으로 마무리해 재무 안정성을 높이고 미래 성장 동력 확보에 박차를 가할 계획”이라고 말했다.