매출 5.5조원…1분기 기준 역대 최대 모바일 카메라 모듈 수요 견조 고부가 반도체 기판 공급 호조 지속

[헤럴드경제=박지영 기자] LG이노텍이 1분기 모바일 카메라 모듈의 견조한 수요 및 고부가 반도체 기판 공급 호조로 시장 예상치를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 기록했다.

LG이노텍은 올해 1분기 매출액 5조5348억원, 영업이익 2953억원으로 잠정 집계됐다고 27일 밝혔다.

매출은 전년 동기 대비 11.1% 늘어 1분기 기준 역대 최대치를 기록했으며, 영업이익은 전년 동기 대비 136% 증가했다.

특히 올해 1분기 패키지솔루션 사업은 전년 동기 대비 16% 증가한 4371억원의 매출을 기록했다. 비수기임에도 RF-SiP(시스템 인 패키지) 등 통신용 고부가 반도체 기판의 공급이 호조세를 보이고, 고성능 메모리 등 신규 애플리케이션으로의 FC-CSP(플립칩 칩 스케일 패키지) 공급 확대가 지속되며 매출이 증가했다.

FC-BGA(플립칩 볼 그리드 어레이) 또한 PC용 제품 중심으로 매출이 점진적으로 상승 중인 가운데, 시장 수요에 발맞춘 AI·서버향 하이엔드 제품 공급을 적극 추진하고 있다.

LG이노텍 관계자는 “계절적 비수기지만 모바일 카메라 모듈의 견조한 수요가 이어졌으며, RF-SiP, 모바일용 기판인 FC-CSP 및 고성능 반도체 기판인 FC-BGA 등 고부가 반도체 기판의 공급 호조가 지속되고 있다‘고 설명했다.

광학솔루션사업은 전년 동기 대비 11.4% 증가한 4조6106억원의 매출을 기록했다. 계절적 비수기지만, 모바일 카메라 모듈의 견조한 수요와 함께 차량 카메라의 매출이 증가하며 1분기 기준 최대치를 나타냈다.

모빌리티솔루션사업 또한 전년 동기 대비 4.2% 증가한 4871억원의 매출을 기록했다. 고부가 제품인 차량 조명 모듈을 필두로 매출 성장 흐름을 이어가고 있다.

지난해 말 기준 19조2000억원의 수주잔고를 기록한 모빌리티솔루션사업부는 올해 자율주행 솔루션을 앞세워 신규 수주를 적극 확대해 나갈 계획이다.

LG이노텍 관계자는 “차량 카메라·조명 모듈 등 모빌리티 부품 또한 꾸준히 성장하며 매출 확대에 기여했다”고 덧붙였다.

LG이노텍은 올해 고수익 사업 포트폴리오를 강화한다는 방침이다. 특히 수익성·성장성이 높은 패키지솔루션 사업을 중심으로 비즈니스를 확대하는데 주력하고 있다.

경은국 CFO(전무)는 “반도체 호황을 맞아 급증하는 수요에 대응하기 위한 반도체 기판의 생산능력(캐파) 확대를 추진 중”이라며 “패키지솔루션 사업의 영업이익 기여도를 5년 내 광학솔루션 사업 수준으로 끌어올릴 것”이라고 말했다.

LG이노텍은 차량 카메라, 라이다(LiDAR), 레이더(Radar) 등을 아우르는 복합센싱모듈을 앞세워 자율주행, 로봇 등 피지컬 AI 사업 확대에 속도를 내고 있다.

문혁수 대표이사 사장은 지난달 “차량용 AP 모듈 매출이 4분기부터 본격 발생하면서, 모빌리티솔루션사업은 지속적인 성장세를 이어갈 것”이라고 밝힌 바 있다.