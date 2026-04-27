예술 분야 위원 확대…문학 분과 위원도

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부는 27일 한국문화예술위원회 9기 신임 위원으로 김대현 한국작가회의 문화예술정책위원장 등 8명을 위촉했다.

신임 위원들의 임기는 3년이다. 9기 위원회는 현재 임기가 남아있는 3명의 위원을 포함해 위원 11명으로 시작한다.

신임 위원은 김대현 한국작가회의 문화예술정책위원장, 김상연 전남대학교 교수, 문삼화 어처구니 프로젝트 상임연출, 서영수 부산문화예술관광포럼 운영위원장, 이범헌 신한대학교 특임교수, 임영욱 중앙대학교 강사, 진솔 플래직 대표이사, 차지언 세종대학교 초빙교수 등이다.

9기 위원회는 예술 분야 위원을 확대했다. 8기는 전체 위원 중 5명을 예술 분야로 구성한 데 비해, 9기는 8명 모두를 예술 분야에서 위촉해 11명 중 10명이 예술인 출신이다.

또한 8기에는 문학 분과 위원이 없었지만 9기에는 1명의 문학 분과 위원이 활동하게 됐다. 8기에는 없었던 30~40대 위원도 3명 위촉해 연령별 대표성을 강화했다.

최휘영 문체부 장관은 “‘K-컬처’의 지속 가능한 성장을 위해 그 뿌리인 기초예술에 대한 지원 확대가 필요한 시점”이라며 “위원회 위원은 현장 예술인을 대표하는 자리인 만큼 기초예술이 튼튼한 문화 강국이 될 수 있도록 힘써주길 바란다”고 밝혔다.