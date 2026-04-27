[헤럴드경제=양대근 기자] 우원식 국회의장은 ‘6·3 지방선거와 개헌 국민투표 연계’를 당론으로 반대하고 있는 국민의힘을 강도 높게 비판하면서 개헌안 투표 참여를 다시금 촉구했다.

27일 우 의장은 국회에서 기자회견을 열고 “혹자는 개헌을 가장 싫어하는 세력이 ‘윤어게인’ 아니냐고 반문하고, 국민의힘 지도부가 윤어게인에 묶여있다는 지적도 있다”면서 이같이 밝혔다.

이어 “장 대표에게 정말 묻지 않을 수 없다”며 “39년 만에 찾아온 개헌 기회를 무산시켜 국민의힘이 얻고자 하는 게 무엇인가”라고 되물었다.

우 의장은 “국민의힘은 그동안 12·3 계엄을 여러 차례 반대한다는 뜻을 밝혔다”면서 “다시는 불법 비상계엄을 꿈도 못 꾸게 하는 개헌을 끝까지 막는다면 어느 누가 12·3 계엄에 반대하는 진정성을 믿을지 깊이 생각해보기를 바란다”고 했다.

이어 “당론으로 막아 개헌이 무산된다면 모든 책임은 국민의힘이 져야 할 것”이라며 “최소한 국민의힘 의원이 자기 양심과 소신에 따라 본회의장에서 개헌안에 투표할 수 있도록 해야 한다고 국민의힘 지도부와 의원들에게 촉구한다”고 강조했다.

앞서 국민의힘을 뺀 여야 의원 187명은 헌법 전문에 4·19 혁명과 함께 ‘부마 민주항쟁과 5·18 민주화운동의 민주 이념을 계승한다’는 내용을 추가하는 헌법 개정안을 발의한 바 있다.

대통령이 계엄을 선포할 때 지체 없이 국회의 승인을 받도록 하는 등 계엄에 대한 국회 통제를 강화하는 내용도 담겼다. 개헌안 본회의 투표는 내달 7일로 예정돼있다.