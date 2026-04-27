최상위 라인 ‘뷰티레스트 블랙’ 팝업스토어 운영 최고가 모델 ‘켈리’ 등 인기 매트리스 전시 스프링 내구성 시험기로 기술력 직접 확인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 시몬스가 현대백화점 무역센터점에 최상위 매트리스 라인 ‘뷰티레스트 블랙’ 팝업스토어를 다시 연다. 지난 2월 팝업스토어 운영 당시 소비자 관심이 높았던 데 따른 추가 운영이다.

시몬스는 현대백화점 무역센터점 4층 하이엔드 리빙관에 ‘뷰티레스트 블랙’ 팝업스토어를 재오픈했다고 27일 밝혔다.

뷰티레스트 블랙은 시몬스 침대의 최상위 라인이다. 국내 초프리미엄 매트리스 시장을 겨냥한 제품군으로, 특급호텔 스위트룸 침대로도 알려져 있다. 2016년 출시 이후 숙면을 중시하는 소비자 수요에 힘입어 매년 두 자릿수 성장세를 기록하고 있다.

이번 팝업스토어는 내달 14일까지 운영된다. 현장에는 시몬스 최고가 모델인 ‘켈리(Kelly)’를 비롯해 ‘로렌(Loren)’, ‘브리짓(Brigitte)’ 등 뷰티레스트 블랙 인기 매트리스가 전시된다.

시몬스의 모든 매트리스는 라돈·토론 안전제품 인증, 난연 매트리스, 기후에너지환경부 공인 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증 등 ‘국민 매트리스 4대 안전 키워드’를 충족한다.

매트리스 외에도 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 전용 프레임 ‘하우티(Hawti)’와 패브릭 소재에 벨벳 파이핑 포인트를 더한 ‘라시드(Rasid)’ 등 주요 프레임이 함께 전시된다. 시몬스 주요 침구 제품도 현장에서 확인할 수 있다.

이번 팝업스토어에는 시몬스 수면 연구 R&D센터에서 사용하는 ‘스프링 내구성 시험기’도 설치됐다. 방문객은 시몬스의 바나듐 포켓스프링 기술력을 직접 확인할 수 있다.

시몬스는 2024년 국내 제조·생산 최초로 포스코산 경강선에 항공 엔지니어링 기술에서 활용하는 바나듐 소재를 포켓스프링에 적용했다. 뷰티레스트 블랙에는 바나듐 포켓스프링 가운데 3중 나선 구조의 ‘어드밴스드-포켓스프링’이 적용됐다.

시몬스는 팝업스토어 재오픈을 기념해 가격 할인과 사은품 증정 혜택도 제공한다. 사은품은 구매 금액별로 다르며 한정 수량으로 운영된다. 현재 진행 중인 ‘비거 앤 모어(Bigger and More) 프로모션’ 혜택도 팝업스토어에서 받을 수 있다.