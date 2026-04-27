중기부 주관 2025년 평가서 역대 최고점수 성과공유 과제·결제 환경 개선 등 인정 지난해 중기부 장관 표창 이어 최우수 등급 유지

[헤럴드경제=홍석희 기자] 창업진흥원이 공공기관 동반성장 평가에서 2년 연속 최우수 등급을 받았다.

창업진흥원은 중소벤처기업부가 주관하는 ‘2025년 공공기관 동반성장 평가’에서 2년 연속 최우수 등급을 받았다고 27일 밝혔다.

공공기관 동반성장 평가는 공공기관의 동반성장 활동을 매년 평가해 공표하는 제도다. 선도적인 동반성장 역할을 통해 기업생태계 전반의 상생문화를 확산하기 위해 운영된다. 평가 등급은 최우수, 우수, 양호, 보통, 개선 등 5개로 나뉜다.

창업진흥원은 이번 평가에서 성과공유 과제 신규 참여, 결제 환경 개선, 중소기업 판로지원 실적 확대 등 상생협력 전 분야에서 강화된 노력을 기울인 점을 인정받았다. 이에 따라 2년 연속 최우수 등급을 이어가게 됐다.

창업진흥원은 지난해에도 창업기업의 공공시장 진출, 환경·사회·투명경영(ESG) 상담 등 중소·창업기업과의 상생협력 기반을 강화한 공로를 인정받아 중소벤처기업부 장관 표창을 받은 바 있다.

유종필 창업진흥원장은 “지역사회와 함께 성장하겠다는 진정성이 다시 한번 정부로부터 높은 평가를 받은 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 상생의 가치를 확산하고 창업기업과 함께 동반성장을 이끄는 선도기관으로 주어진 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다.