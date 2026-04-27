바다 위 하늘 걷는 체험 ‘엣지워크’ 5월 15일 운영 하늘·바다전망대·친수공간 5월 7일 개방

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]도시와 바다를 한눈에 내려다 볼 수 있는 인천 바다 위 하늘전망대가 공개된다.

인천경제자유구역청은 청라하늘대교에 조성된 ‘더 스카이184(THE SKY184)’를 5월 중 시민들에게 개방한다고 27일 밝혔다.

‘더 스카이184’는 높이 184m의 하늘전망대를 중심으로 루프탑 전망대, 바다전망대, 친수공간, 여행자센터 등을 갖춘 복합 관광시설이다. 개방은 단계적으로 진행된다.

또 여행자센터, 하늘․바다전망대, 친수공간 등 주요 시설은 5월 7일부터, 하늘 위를 걷는 체험형 관광시설 엣지워크(Edge Walk)는 5월 15일부터 각각 운영된다.

특히 엣지워크는 184m 높이 전망대 외곽을 안전장비를 착용한 채 걸으며 바다와 도시 전경을 내려다볼 수 있는 체험시설이다.

하늘전망대와 엣지워크는 유료이다. 바다전망대와 친수공간, 여행자센터 등 나머지 공간은 누구나 무료로 이용할 수 있다.

시설 운영시간은 오전 10시부터 오후 8시까지다. 유료시설은 엣지워크 4회(체험시간 약 1시간 30분), 하늘전망대 10회(이용시간 약 1시간)로 운영된다.

시설 운영은 친수공간을 제외한 하늘전망대, 바다전망대, 여행자센터 등이 매주 월요일과 1월 1일, 설날·추석 당일은 휴무이다. 친수공간은 상시 개방된다.

이용요금은 하늘전망대 1만5000원, 엣지워크 체험(하늘전망대 포함) 6만원이다. 인천시민에게는 50% 할인 혜택이 적용된다.

사전 예약은 5월 4일 오후 2시부터 청라하늘대교 홈페이지에서 가능하다.