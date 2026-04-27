함정 설계·건조 분야 과제 2건 수행 “디지털 선박 제조 기술력 인정받아”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD현대가 국내 기업 최초로 미국 해군연구청(Office of Naval Research, ONR)의 핵심 연구과제를 수주하며 미국 해군의 협력사로 주목되고 있다.

HD현대는 미국 해군연구청과 함정 성능 개선 등 2건의 연구과제를 수주하고 지난 23일(현지시간) 미국 버지니아주 알링턴(Arlington)에 위치한 미 해군연구청 청사에서 계약식을 가졌다고 27일 밝혔다. 해군연구청은 미 해군성 소속으로 미국 해군과 해병대의 과학기술 개발(R&D)을 총괄하는 핵심 기관이다.

이날 계약식에는 HD한국조선해양 미래기술연구원장 장광필 부사장과 미 해군연구청 레이첼 라일리(Rachel Riley) 청장 등이 참석했다.

HD현대는 이번 계약으로 인공지능(AI) 기술을 활용한 첨단 디지털 선박 기술력으로 함정 성능 개선 과제를 수행한다. 기술 개발에는 서울대학교 조선해양공학과 김용환 교수가 참여한다.

이와 함께 함정 건조 생산성을 높이는 기술 개발 과제도 HD한국조선해양 미래기술연구원에서 수행한다.

HD현대는 이번 해군연구청(ONR) 과제 수주를 통해 함정 분야 첨단 기술력을 인정받으면서 미국 해군과 함정 개발부터 건조까지 공동 연구를 수행하는 핵심 협력사로 거듭나게 됐다.

HD현대중공업 주원호 사장(함정·중형선사업 대표)은 “미국 해군연구청 과제 수주를 계기로 미국과 함정 분야 협력을 더욱 확대해 나가게 됐다”며 “대한민국 국가대표라는 자부심으로 K-해양방산의 영토를 넓혀 나가는 데 총력을 다할 것”이라고 설명했다.