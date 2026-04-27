통화중 의심 탐지 시, 보호자 알림 에이닷 설치, 최대 10명 등록 가능

SK텔레콤이 자사 에이닷 전화에 ‘가족 케어’ 기능을 새롭게 도입한다. 보이스피싱 의심 통화 탐지 시 가족에게 알리는 기능을 통해 보이스피싱 ‘완전 프리’에 박차를 가한다는 계획이다.

SK텔레콤은 에이닷 전화에 가족 케어 기능(사진)을 새롭게 선보인다고 27일 밝혔다. 보이스피싱 피해 발생 이전 단계에서 보호자의 신속한 개입을 유도함으로써 실질적인 예방 효과를 거둔다는 방침이다.

가족 케어 기능은 통화 중 인공지능(AI)이 보이스피싱 의심 정황을 탐지하면, 사전에 등록된 보호자에게 즉시 알림을 전송하는 서비스다. 최근 보이스피싱이 수사기관·금융기관을 사칭하거나, 가족의 위기 상황을 꾸미는 등 피해자를 심리적으로 압박하는 방식으로 이뤄지면서 혼자서 대응하기 어렵다는 데에 착안했다. 가족 케어 기능 이용 시 보호자는 에이닷 전화 설치 여부나 통신사와 관계없이 알림을 받을 수 있다. 에이닷 전화 설치자인 보호자에게는 푸시 알림과 문자(SMS)가 동시에 전송된다. 미 설치자에게는 문자로 알림이 발송된다.

이용자 1명당 보호자를 최대 10명까지 등록할 수 있다. 연락처 목록에서 선택하는 방식으로 간편하게 추가가 가능하다. SK텔레콤 이용자의 경우, 가족 결합 목록이 최상단에 노출된다. 가족 외에도 지인 등록도 가능하다.

가족 케어 기능 이용을 위해서는 이용자가 해당 서비스에 대한 개인정보 제3자 제공에 동의해야 한다. AI 보이스피싱 탐지 기능을 사용 중이어야 보호자 등록을 할 수 있다. 안드로이드 기기 사용자는 112 또는 119 긴급 번호 발신 때도 보호자에게 긴급 상황 알림이 전송된다.

SK텔레콤은 에이닷 전화 고도화를 통해 보이스피싱 완전 프리에 나설 방침이다. 고재우 기자