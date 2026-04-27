롯데 현지 운영 노하우 기반

롯데이노베이트는 베트남 현지 법인을 통해 IBK기업은행의 베트남 법인 설립 정보기술(IT) 프로젝트를 수주했다고 27일 밝혔다.

이번 프로젝트는 IBK 글로벌 시스템을 토대로 IT 인프라, 소프트웨어, 보안 설루션 도입은 물론 데이터센터(DC) 및 재해복구(DR) 체계 설계·구축까지 포함하는 사업이다.

롯데이노베이트는 글로벌 IT 서비스 기업 DXC 테크놀로지와 협력해 현지 규제와 금융 보안 요건을 반영한 표준 아키텍처를 설계하고, 단계별 구축과 통합 테스트를 거쳐 운영 전환까지 수행할 계획이다. 특히 초기 구축 단계부터 모듈화 및 자동화 운영 체계를 적용, 가용성과 확장성을 동시에 확보한단 방침이다.

롯데이노베이트는 이번 수주에 대해 그간 축적한 금융 IT 전문성과 현지화 역량, 안정적인 운영 경험이 인정받은 결과라고 평가했다.

우선 롯데이노베이트 베트남 법인은 마트, 백화점, GRS, 면세점, 시네마, 호텔 등 베트남에 진출한 롯데그룹 계열사의 IT 시스템을 통합 관리하고 있다. 또 ‘롯데몰 웨스트레이크 하노이’와 같은 대형 복합시설 운영을 맡아 대규모 시스템 통합 및 서비스 역량을 갖췄다.

차민주 기자