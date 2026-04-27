고위험 산모·신생아 안정적 진료 제공

서울성모병원은 27일 고위험 산모 신생아 통합 치료 병동이 위치한 본관 9층에서 ‘권역 모자의료센터’ 개소식(사진)을 개최했다고 밝혔다.

개소식에는 병원장 이지열 교수, 행정부원장 최예원 신부, 진료부원장 곽승기 교수, 연구부원장 김명신 교수, 김혜경 간호부원장 등을 비롯해, 권역 모자의료센터장 박인양 산부인과 교수, 산모태아부센터장 고현선 교수, 신생아치료부센터장 윤영아 소아청소년과 교수 등 교직원도 참석했다. 서울성모병원은 고위험 산모와 중증 질환 신생아 치료를 통합 담당하고 있다. 임신부터 출산 이후 산후 관리, 신생아 집중 치료까지 전 주기를 아우르는 진료를 제공하는 권역 모자의료센터다. 지난해 수도권에서 유일하게 선정됐다. 해당 사업은 고위험 산모와 신생아 모두에게 안정적이고, 지속적인 진료 체계를 구축하는 데 목적이 있다.

박인양 서울성모병원 권역 모자의료센터장은 “전문적인 통합 치료 시스템을 바탕으로 고위험 산모와 신생아를 위한 거점 의료기관 역할을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.

세부적으로 산부인과와 선천성질환센터를 중심으로, 출산 전부터 보호자와 함께 치료 계획을 수립하는 ‘환자 중심 진료’가 시행 중이다. 고재우 기자