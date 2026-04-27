1순위 경쟁률 ‘1099대 1’ 역대최고 분상제 적용·강남 핵심 입지에 흥행

서울 역대 민간분양 최고경쟁률을 기록했던 ‘아크로 서초’(투시도)가 계약 시작 6일만에 56가구 일반분양 물량을 모두 소진했다.

DL이앤씨는 서울 서초구 서초동 일원에 선보이는 ‘아크로 서초’가 계약을 순조롭게 마무리했다고 27일 밝혔다.

‘아크로 서초’는 역대급 청약 실적으로 화제를 모은 곳이다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 ‘아크로 서초’는 지난 1일 진행된 1순위 청약 결과 특별공급을 제외한 30가구 모집에 총 3만2973건이 접수돼 평균 1099대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 59㎡A(전용면적) 타입은 26가구 모집에 2만9535건이 몰려 경쟁률이 1135대 1에 달했다. 지난달 31일 실시한 특별공급 청약에서는 26가구 모집에 1만9533건이 접수되어 평균 751대 1을 기록했다.

단지는 지하철 2호선과 신분당선역인 강남역까지 직선거리로 약 600m 거리에 위치하고 지하철 2·3호선 교대역과 3호선·신분당선 양재역도 가까운 더블역세권 입지를 갖췄다. 분양가상한제가 적용돼 인근 시세 대비 합리적으로 분양가가 책정된 점도 주효했다. 3.3㎡당 분양가는 7800만원이다.

DL이앤씨는 단지에 ‘아크로’만의 독보적인 설계와 커뮤니티 시설 등을 통해 주거 만족도를 극대화할 계획이다. 조경공간에는 아크로의 정체성을 담은 ‘아크로 가든 컬렉션’을 적용한다. 하이엔드 커뮤니티 ‘클럽 아크로’에는 프라이빗 스크린 골프라운지를 비롯해 스크린 골프룸, 실내수영장, 사우나, 피트니스, 필라테스룸, 스포츠코트 등이 갖춰진다. 스카이 라운지가 2개소 설치되는 등 차별화된 커뮤니티도 마련된다.

‘아크로 서초’는 서울 서초구 서초동 1333번지 일원에 지하 4층~지상 39층, 16개동, 59~170㎡ 총 1161가구 규모로 들어선다. 입주는 2029년 2월 예정이다. 서정은 기자