AI 과학기술 혁신, 인재 양성, 책임 있는 AI 활용 등 구글, 국내에 AI 캠퍼스 설립…인턴십 기회 제공 AI 안전 및 거버넌스 분야 공동연구 추진 “K-문샷 중심 과학기술 분야 AI 혁신 가속화”

[헤럴드경제=고재우 기자] 과학기술정보통신부(과기정통부)가 구글 딥마인드와 손잡고, ‘K-문샷’ 협력을 본격화한다.

인공지능(AI)과 과학기술을 결합한 범국가 프로젝트 내에서 기술·인프라·연구자 등 전방위적으로 힘을 모은다는 구상이다.

과기정통부는 27일 서울 포시즌즈 호텔에서 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동 창업자 및 CEO 등을 만나고, 과학기술 AI 공동연구, AI 인재 양성, 책임 있는 AI 활용 등을 주요 협력 분야로 하는 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

서울 포시즌스 호텔은 지난 2016년 알파고와 세계 바둑 챔피언 이세돌 사범의 대결 ‘구글 딥마인드 챌린지 매치’가 열렸던 역사적인 곳이기도 하다. 당시 대국을 통해 바둑 AI 알파고는 AI 기술 발전의 상징이 됐다.

구글 딥마인드는 알파폴드로 AI의 과학기술 활용 가능성을 입증한 세계적 AI 연구조직이다. 특히 단백질 구조 예측이라는 오랜 난제를 해결한 알파폴드의 성과로 데미스 하사비스 CEO는 지난 2024년 노벨화학상을 공동 수상키도 했다.

이날 협약은 알파고 대국 10주년이라는 상징적 시점에 체결됐다. 지난 10년간 축적된 AI 성과를 과학기술 혁신 동력으로 전환하고, 국내 AI 생태계 고도화와 책임 있는 AI 활용을 위한 글로벌 협력을 확장한다는 점에서 의미를 가진다.

K-문샷 프로젝트를 추진 중인 과기정통부는 MOU를 통해 구글 딥마인드와 기술·인프라·연구자 교류 전반에 걸친 협력 기반을 모색한다.

세부적으로 양 기관은 생명과학, 기상·기후, AI 과학자 등 다양한 과학기술 분야에서 협력할 방침이다. 올해 5월부터 운영 예정인 국가과학AI연구센터를 중심으로 공동 연구 및 연구자 교류를 활성화할 예정이다. 또 과학적 발견을 가속화하기 위해 AI 모델·도구의 개발·검증, 과학 데이터 활용과 더불어, AI 바이오 혁신 연구 거점 중심의 협력도 모색해 나가기로 했다.

양 기관은 국내 우수한 AI 인재가 구글 딥마인드의 연구 환경을 직접 경험할 수 있도록 인턴십 기회를 발굴한다. 이를 뒷받침하기 위해 구글은 한국에 AI 캠퍼스를 설립하고 학계, 연구자, 스타트업과 협력을 본격 확대한다. AI 캠퍼스는 K-문샷과 연계해 구글 딥마인드와 AI 기반 과학기술 협력의 거점 역할을 수행할 전망이다.

아울러 AI 안전 및 거버넌스 분야에서도 협력한다. AI 기술의 책임 있는 개발을 위해 안전성 프레임워크와 AI 모델의 안전장치에 관한 공동연구를 추진할 예정이다. 특히 AI 위험에 대응해 AI 안전성 평가·연구를 담당하는 AI안전연구소와 연계한다. 이를 통해 안전 프레임워크 구축 및 테스트 방법론에 관한 논의를 이어갈 계획이다.

이외에도 인류가 직면한 문제 해결과 공동번영을 위해 대한민국 내 글로벌 AI 허브 조성 및 협력 방안에 대해서도 지속적으로 논의해 나갈 예정이다.

배경훈 부총리는 “AI가 과학기술의 난제를 풀고 국민의 삶에 실질적인 영향을 미치는 단계로 나아가고 있다”며 “이날 체결한 MOU는 대한민국이 K-문샷을 중심으로 과학기술 분야 AI 혁신을 가속화하는 동시에, 안전하고 책임 있는 AI 연구와 모범 사례를 확산하기 위한 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동창업자 및 CEO는 “현대 AI 시대의 시작점이 된 역사적인 알파고 대국 이후, 한국은 구글에 매우 특별한 의미를 지닌 곳이 됐다”며 “구글은 바이오 혁신과 기상 예측 분야 등 지평을 넓히는 새로운 여정을 시작하는 한편, AI가 책임감 있게 발전할 수 있도록 힘을 보태겠다”고 말했다.