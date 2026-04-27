초기 디자인으로 리뉴얼

롯데칠성음료는 ‘처음처럼’ 출시 20주년을 맞아 출시 초기 디자인을 적용한 리뉴얼 제품(사진)을 선보인다고 27일 밝혔다.

처음처럼은 2006년 2월 출시 이후 대관령 기슭 100% 암반수를 원료로 한 부드러운 소주의 대명사로 자리 잡아왔다. 이번 리뉴얼은 ‘처음’의 의미를 되새기는 데 초점을 맞췄다. 라벨에는 핵심 시각 자산인 어린 새·새싹 이미지와 암반수를 형상화한 물방울 디자인을 적용했다. 병 목 부분에는 ‘20th ANNIVERSARY’ 넥 라벨을 부착했다. 또 16도 알코올 도수 마크를 전면에 내세워 브랜드 정체성을 직관적으로 구현했다.

알코올 도수는 지난해 7월, 16.5도에서 16도로 0.5도 낮췄다. 2021년 16.9도에서 16.5도로 낮춘 데 이어 4년여 만의 변화다. 도수 인하에 그치지 않고, 100% 암반수에 쌀 증류주를 첨가하고 천연 감미료 알룰로스를 더해 쓴맛을 줄이고 목 넘김을 부드럽게 개선했다. 저도주를 찾는 트렌드에 대응하는 동시에 처음처럼의 핵심 가치인 부드러움을 강화하는 전략이다.

정대한 기자