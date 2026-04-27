[헤럴드경제=박병국 기자]서울 양천구는 ‘전기자전거 구입 보조금 지원사업’을 올해도 이어간다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 지난 2022년 첫 도입 이후, 올해로 5년째를 맞고 있다. 지금까지 약 3700명의 신청자 중 372명을 선정했다. 올해는 총 100대를 지원할 예정이다. 이 중 ▷기초생활수급자 ▷차상위계층 ▷국가유공자 ▷장애인 ▷한부모가족 등 이동 약자를 위해 20대를 별도 배정해 우선 지원한다.

보조금은 전기자전거 구입 금액의 50% 범위 내에서 1인당 최대 30만 원까지 지원되며, 페달을 움직여야만 작동하는 ‘페달 보조 방식’의 전기자전거를 대상으로 한다.

대상은 구에 2년 이상 주소를 두고 연속 거주한 18세 이상 구민이다. 신청은 내달 18일까지 양천구 통합예약포털을 통해 접수하면 된다. 구는 전자추첨을 통해 대상자 100명을 선정한다.

최종 당첨자는 1년간의 의무 운행 기간을 준수해야 한다. 양천구 스마트 자전거 지킴이 등록 후, 스마트 자전거 번호판을 부착해야 한다.