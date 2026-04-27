나프타‧주사기 등 품목 수급 상황 수시 확인

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강동구는 중동전쟁으로 인한 국제 유가 상승과 고환율·고물가 상황에 대응하기 위해 지난 3월부터 비상경제대응 특별전담팀(TF)을 운영하고 있다고 27일 밝혔다.

지난 4월에는 강동사랑상품권과 강동 땡겨요 상품권을 발행하며 지역 내 소비를 촉진하고 민생 회복을 지원했다.

또한 생활물가와 직결된 생필품은 물론 국제 유가 변동의 영향을 받는 나프타 관련 품목까지 수급 동향을 점검해 왔다. 전통시장·대형마트·소상공인 업소를 중심으로 물품의 가격과 수급 상황에 대한 수시 현황 파악의 주기를 단했다.

구는 지난 14일‘주사기 및 주사침 매점매석 행위 금지 등에 관한 고시’ 규정이 발령되기 전, 주사기 수급에 대한 이상 동향을 파악하였다. 이에 따라 지난 16일부터 시행되는 광견병 예방 접종 지원 시기에 맞추어 10일 예방접종용 주사기 2400개의 공급처를 확보하고 강동구 수의사회와 협력하고 있다.

소상공인 지원도 병행하고 있다. 자금 유동성이 필요한 소상공인을 대상으로 올해 최대 규모로 확보된 특별신용보증 대출 지원이 적기에 이루어질 수 있도록 안내한 결과, 3~4월에 강동구 소상공인이 약 150억 원 규모의 신용보증을 신청했다. 구는 서울신용보증재단과 국민·신한·우리·하나은행과 협력하여 보증 신청과 서울시 정책자금 지원 절차를 신속히 진행하고, 골목형 상점가 확대 지정과 중동사태 피해 기업을 위한 세무 지원 전담 창구 운영 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

아울러 고유가 피해 지원금이 구민들에게 신속히 지급되고 지역 내에서 사용될 수 있도록 27일 1차 접수(기초생활수급자·차상위·한부모가족 대상) 일정에 맞춰 ‘고유가 피해지원금 사용 가능 점포’ 안내 스티커를 제작하여 배포하는 등 지원금 사용처 홍보에도 나섰다.

복지급여 신청 절차도 간소화하여 긴급 지원이 필요한 대상자에게 신속한 도움을 제공하고 있다. 또한 위기 상황 인정 사유를 보완함으로써 지원 대상을 확대하고, 수시 현황 파악과 현장 방문 강화를 통해 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 선제적으로 발굴하는 등 사회안전망 확충에 힘쓰고 있다.

이수희 강동구청장은 “대외 불확실성이 커지는 상황에서 현장을 면밀히 살피고 구민들이 체감할 수 있는 지원을 신속히 추진하는 것이 중요하다”라며, “경제 위기 속에서 위기가구의 보호에 각별한 관심을 가지고 대응에 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.