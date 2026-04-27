기초생활수급자, 한부모, 차상위 우선 지원 구민 70% 대상, 2차 지급은 5월 18일부터

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구는 27일부터 중동전쟁 여파에 따른 ‘고유가 피해지원금’ 1차 지급에 나선다.

이번 지원금은 정부 지급계획에 따라 총 2차에 걸쳐 추진된다. 전체 지원 대상은 강서구 구민의 70%인 약 38만 명이고, 총 지원 규모는 560억 원에 달한다. 지급 대상은 지난 3월 30일 기준 강서구에 주민등록을 둔 구민이다.

27일부터 5월 8일까지 진행되는 1차 지급 대상은 기초생활수급자, 차상위계층, 저소득 한부모가족이다. 지원 금액은 ▷기초생활수급자 55만 원 ▷차상위계층·저소득 한부모가족 45만 원이다.

신청 첫째 주에는 혼잡을 방지하기 위해 온라인과 현장 접수 모두 ‘출생연도 끝자리 요일제’가 적용된다. 예를 들어 출생연도 끝자리가 1·6인 경우 월요일에 접수해야 한다. 2007년 12월 31일 이전 출생자는 본인 신청이 원칙이며, 미성년자는 주민등록상 세대주에게 합산해 지급된다.

또 거동이 불편한 어르신과 장애인을 위해 ‘찾아가는 신청’ 서비스를 병행한다. 주민 요청 시 주민센터에서 자택을 방문해 신청을 받고 지급까지 완료하는 방식으로 운영해 복지 사각지대를 최소화할 방침이다.

대상자는 원하는 방식에 따라 ▷신용·체크카드 ▷서울사랑상품권 ▷선불카드 중 선택해 지급받을 수 있다.

‘신용·체크카드’는 각 카드사 누리집, 앱, 자동응답시스템(ARS) 또는 은행 영업점 방문을 통해 신청 가능하며, ‘서울사랑상품권’은 서울페이 앱에서 신청해야 한다. ‘선불카드’는 주민등록상 주소지 담당 동주민센터로 방문해 안내받으면 된다.

아울러 1차 지급 대상자를 제외한 구민 약 70%를 대상으로 하는 2차 지급은 5월 18일부터 7월 3일까지 신청 및 지급한다. 건강보험료 기준 소득 조건을 충족하는 대상자에게 개인당 10만 원이 지급될 예정이다.

이번 지원금은 지역 소상공인 판로 지원을 위해 서울시 전역의 연 매출 30억 원 이하 가맹점에서 사용할 수 있다. 사용 가능 업종은 전통시장, 동네 마트, 식당, 카페, 학원, 미용실, 안경원, 약국·의원, 프랜차이즈 가맹점 등이며, 유흥·사행업종 등 사용 제한 업종에선 사용할 수 없다.

사용기한은 2026년 8월 31일까지며, 사용하지 않고 남은 금액은 환급되지 않고 자동으로 소멸된다.