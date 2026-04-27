[헤럴드경제=박벼욱 기자]서울 구로구가 여름철 방역체계를 강화하고, 골목길 등 사각지대 방역과 러브버그 대응을 확대한다고 27일 밝혔다.

올해는 전담 기간제 인력 2명을 새로 투입해 차량 진입이 어려운 골목길 등에 대한 분무소독을 강화한다. 새마을자율방역단 합동 방역도 기존 6월부터 월 1회에서 5월 중순부터 월 2회로 확대 운영한다.

모기와 러브버그 대응 장비도 확대한다. 구는 모기 포충기 13대를 추가 설치해 총 16대를 운영하고, 러브버그 발생에 대비해 산책로와 공원 나무 등에 유인물질 포집기 100개를 설치·운영한다.

특히 올해는 러브버그 발생에 선제적으로 대응하기 위해 유인물질 포집기를 활용한 친환경 방제를 새롭게 도입했다. 포집기에는 천연 방향족 화합물 기반 유인제를 사용해 러브버그 성충을 유인·포집하며, 유인제는 2주 간격으로 교체해 효과를 유지한다.

이와 함께 신도림과 항동 일대 설치류 관련 민원 발생 지역에는 포획기와 트랩 등을 활용한 스마트 방제 장비를 도입하고, 카드뉴스·영상·알림톡 등 시각 자료와 다양한 홍보 채널을 활용해 계절별·해충별 대응 요령도 안내한다.