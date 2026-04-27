김종승 엑스크립톤 대표

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미국의 디지털자산 규제 논의는 시장구조 재편 단계로 들어섰다. 쟁점은 토큰 허용 여부를 넘어, 누가 거래소가 되고 누가 수탁기관이 되며 어떤 자산이 기관투자자의 투자 대상이 되는지를 정하는 산업 질서에 있다. 그 중심에 클래리티 법안(CLARITY Act)이 있다. 이 법안은 미국 증권거래위원회와 상품선물거래위원회의 경계를 구분하고, 디지털자산의 발행·유통·보관·중개를 미국식 시장 규칙 안에서 다시 배열한다.

법안의 의미는 일정 요건을 갖춘 디지털자산의 2차 유통과 현물거래를 상품시장형 체계 안에 넣는 데 있다. 이는 디지털자산을 거래 가능한 디지털 상품으로 보고, 그 위에 기관 수탁, 브로커·딜러 중개, 시장감시, 담보관리와 파생상품 설계가 붙을 수 있는 시장을 만드는 접근이다. 수혜자는 토큰 발행자보다 고객자산 보관, 준법, 시장감시, 기관 영업망을 갖춘 금융 인프라 사업자에 가깝다.

자본시장 측면에서 효과는 크다. 2026년 4월 현재 전 세계 디지털자산 시가총액은 약 2.6조달러, 비트코인만 1.5조달러 안팎이다. 법적 지위와 수탁·시장감시 기준이 정리되면 이 자산군은 현물 거래를 넘어 대출 담보, 선물·옵션, 구조화 상품, 기관 포트폴리오 운용의 기반으로 확장될 수 있다. 핵심은 디지털자산이 제도권 금융이 다룰 수 있는 담보 풀과 파생상품 기초자산으로 바뀌는 데 있다. 거래소에는 유동성이, 수탁기관에는 보관 수요가, 자산운용사에는 상품 설계 기회가 생긴다.

은행권과 지급결제 인프라에는 기회와 압력이 동시에 발생한다. 은행은 수탁, 정산, 담보 관리, 기관 결제 영역으로 들어갈 수 있다. 한편 스테이블코인 보상 허용 여부는 예금 기반 금융모델에 부담으로 작용한다. 은행권은 보상이 허용되면 예금 이탈과 대출 재원 약화를 우려하고, 크립토 업계는 보상 제한이 이용자 선택과 시장 경쟁을 위축시킬 수 있다고 본다. 이 쟁점은 이자 지급 문제를 넘어 은행 예금과 스테이블코인이 같은 단기 유동성 시장에서 어디까지 경쟁할 수 있느냐의 문제다.

상원 논의가 더딘 배경에는 이런 산업 지형의 변화가 놓여 있다. 단기 유동성 경쟁 외에도 탈중앙금융 예외 조건, 토큰화 주식, 프라이버시, 자금세탁방지 규율, 두 감독기관의 관할 경계가 함께 얽혀 있다. 법안 문구 하나가 거래소의 사업범위, 은행의 예금 기반, 자산운용사의 상품 설계, 수탁기관의 진입 장벽을 바꿀 수 있다. 규제 조항의 설계가 곧 디지털자산 산업의 수익 배분 구조로 직결된다.

미국 기준이 글로벌 사업자의 운영 기준으로 확산되는 경로도 여기서 열린다. 미국 시장에 접근하려는 글로벌 거래소, 발행자, 수탁기관, 자산운용사는 미국식 분류와 등록 기준에 맞춰 상품과 운영 체계를 조정하게 된다. 달러 유동성, 미국 기관투자자, 미국 거래소와 수탁기관을 거쳐야 하는 사업자일수록 이 기준의 영향은 커진다. 한국에도 직접적 압력이 생긴다. 국내 거래소와 수탁기관, 증권사, 자산운용사, 토큰화 사업자는 미국식 분류 체계와 수탁·공시·시장감시 기준을 국제 영업의 실질 기준으로 받아들일 가능성이 높다. 이는 미국이 현물 디지털자산 시장을 넘어 온체인 자본시장의 규칙까지 선점하려는 시도다. 클래리티 법안은 디지털자산을 상품시장형 거래·중개·수탁·파생 인프라 안으로 재배치하려는 미국식 시장 설계도다.