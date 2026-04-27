KFC코리아, 2년 연속 최대 실적…“기존 사업 방향 유지”

[헤럴드경제=정대한 기자] KFC코리아가 글로벌 투자회사 칼라일을 새 투자 파트너로 맞이하며 국내 시장에서 성장과 확장에 속도를 낸다고 27일 밝혔다.

이번 인수는 칼라일 산하 아시아 투자 펀드 칼라일 아시아 파트너스의 계열사가 오케스트라프라이빗에쿼티(오케스트라PE)로부터 KFC코리아 지분 100%를 취득하는 방식으로 이뤄졌다. 지난해 12월 주식매매계약(SPA) 체결 이후 관련 절차를 거쳐 지난 17일 최종 마무리됐다.

KFC코리아는 지난해 3780억원의 매출을 기록해 2년 연속 최대 실적을 달성했다. 매장당 일평균 매출은 55%, 매장당 객수는 50% 증가하면서 외형 성장과 함께 매장 운영 효율성이 개선됐다. KFC 측은 지배구조 변경과 관계없이 기존 사업 방향과 브랜드 운영 원칙을 유지할 방침이라고 설명했다.

양사는 “전략적 협력을 바탕으로 중장기 성장 기반을 한층 강화할 계획”이라며 “매장을 공격적으로 확대하고, 고객 편의성 제고를 위한 신규 앱 개발도 추진할 것”이라고 밝혔다.

콜라보레이션·팝업 등 다양한 마케팅 활동을 통한 브랜드 접점도 확대한다. 특히 칼라일이 KFC홀딩스 재팬과 투썸플레이스를 보유하고 있는 만큼, 글로벌 외식 브랜드 운영 역량과 네트워크를 활용한 시너지 창출이 기대된다.