웨스트월드·홍익대와 12개월 공동 개발 그린·블루 컬러 표준화…저광택 설계 적용 영상 촬영 현장 테스트·학술 검증 거쳐 출시

[헤럴드경제=홍석희 기자] 노루페인트가 영상 제작 현장에 특화한 크로마키 전용 페인트를 내놨다. 유튜브, 온라인동영상서비스(OTT), 사회관계망서비스(SNS) 등 영상 콘텐츠 제작 시장이 확대되는 가운데 촬영 현장의 색상 편차와 반사 문제를 줄이기 위한 제품이다.

노루페인트는 영상특수효과(VFX) 전문회사 웨스트월드, 홍익대학교와 크로마키 전용 도료 ‘노루와 크로마키 페인트’를 공동 개발했다고 27일 밝혔다.

크로마키는 특정 배경색을 제거한 뒤 다른 영상이나 이미지를 합성하는 촬영 기법이다. 기존 크로마키 페인트는 제조사와 제품별로 색상과 광택 특성이 달라 합성 오류가 발생하거나 후반 작업 부담이 커지는 문제가 있었다.

이번 공동 개발에서 노루페인트는 제품 기획과 도료 개발을 맡았다. 웨스트월드는 실제 촬영 환경에서 사용성 테스트와 크로마 키잉 평가·분석을 담당했다. 홍익대학교는 실험 지원과 결과 검증을 수행했다. 세 기관은 약 12개월간 협업해 크로마키 촬영에 적합한 컬러 표준화와 도료 성능 검증을 진행했다.

‘노루와 크로마키 페인트’는 크로마키 촬영에 주로 쓰이는 그린과 블루 컬러로 구성됐다. 조명 반사를 최소화하는 저광택 설계를 적용해 촬영 과정에서 발생할 수 있는 색 번짐과 노이즈를 줄인 것이 특징이다.

수성 도료를 적용해 냄새와 유해 물질 발생도 줄였다. 밀폐된 실내 스튜디오 환경에서 작업자가 사용할 수 있도록 안전성과 쾌적성도 고려했다. 목재, 콘크리트, 석고보드 등 다양한 촬영 세트 환경에 적용할 수 있다.

노루페인트 관계자는 “이번 공동 개발은 영상 제작 현장에서 반복적으로 제기돼 온 일률적이지 않은 크로마키 컬러의 사용과 도장 환경의 문제를 개선하기 위한 협업의 결과”라며 “현장 테스트와 학술 검증을 기반으로 완성도를 높인 만큼 영상 제작 환경의 효율성과 품질 향상에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.