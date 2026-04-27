중소기업협동조합법 개정안 국회 본회의 통과 지방조합 발기인 요건 30명에서 20명으로 완화 신산업·지역 주력산업 협업 촉진 기대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업협동조합 설립 문턱이 낮아진다. 전국조합 설립에 필요한 최저 발기인 수는 50명에서 30명으로, 지방조합은 30명에서 20명으로 각각 완화된다.

중소기업중앙회는 중소기업협동조합 설립 시 발기인 수 요건을 완화하는 내용의 ‘중소기업협동조합법’ 개정안이 지난 23일 국회 본회의를 통과했다고 27일 밝혔다. 이번 개정안은 박상웅 국민의힘 의원이 대표 발의했다.

개정안 통과로 중소기업협동조합 설립에 필요한 최저 발기인 수가 완화된다. 전국조합은 기존 50명에서 30명으로, 지방조합은 30명에서 20명으로 줄어든다. 협동조합연합회 가운데 도·소매업종의 설립 요건도 기존 10개 조합에서 5개 조합으로 완화된다.

이번 법안은 지난해 10월 중소벤처기업부가 발표한 ‘제4차 중소기업협동조합 활성화 3개년 계획’에도 주요 과제로 반영됐다. 중소기업계는 현장의 규제개선 요구가 정책과 입법으로 이어졌다는 점에서 법안 통과를 환영했다.

중소기업협동조합은 중소기업 간 대표적인 협업 플랫폼이다. 공동구매·판매, 공동 생산설비 및 물류시스템 구축, 공동 연구개발(R&D) 등 개별 기업이 단독으로 추진하기 어려운 분야에서 공동사업을 추진해왔다. 현재 약 900개 조합이 설립돼 업종별 특성에 맞춘 협업사업을 운영하고 있다.

그동안 업종 내 기업 수가 많지 않은 신산업 분야나 지역 중소기업은 최저 발기인 수, 최저 출자금 기준 등 설립요건에 가로막혀 조직화를 포기하거나 지연하는 사례가 있었다. 반면 ‘협동조합기본법’상 일반협동조합은 5인 이상 발기인만으로 설립이 가능해 제도 간 형평성 문제도 제기돼왔다.

중기중앙회는 이번 법 개정으로 미래 신산업과 지역 주력산업 분야 중소기업의 신규 협동조합 설립이 활발해질 것으로 보고 있다. 공급망 다변화, 시장 개척, 인력 확보, 원가 절감 등 개별 기업 단위로 대응하기 어려운 분야에서 협동조합 중심의 공동사업 추진 여건이 개선될 수 있다는 설명이다.

서재윤 중기중앙회 협동조합본부장은 “이번 중소기업협동조합법 개정안 통과는 협동조합을 만들고 싶어도 까다로운 설립요건으로 뜻을 이루지 못했던 중소기업 현장의 오랜 애로를 해소한 성과”라며 “법 개정을 계기로 미래 신산업과 지역 주력산업 분야에서 새로운 협동조합 설립이 촉진되고, 공동사업 활성화를 통해 지역 중소기업의 경쟁력과 지속가능성이 한층 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.