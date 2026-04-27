기보, 벤처기업 437개사 AX혁신지수 분석 종합 평균 48.0점…‘구축 초기 단계’ 진단 추진 의지 65.8점·인프라 28.8점 격차 커

[헤럴드경제=홍석희 기자] 국내 벤처기업의 인공지능 전환(AX) 수준이 ‘구축 초기 단계’에 머물러 있다는 조사 결과가 나왔다. 인공지능 전환 필요성에 대한 공감대는 높았지만, 예산과 인력 부족으로 실행 기반은 상대적으로 취약한 것으로 분석됐다.

기술보증기금은 국내 벤처기업의 AX 현황을 진단한 ‘중소벤처기업 AX혁신지수 실태분석’ 결과를 27일 발표했다.

이번 조사는 지난 3월 중소벤처기업부, 벤처기업협회와 함께 전체 벤처기업을 대상으로 실시됐다. 분석에는 기보가 자체 개발한 ‘AX혁신지수’가 활용됐다. AX혁신지수는 4대 영역, 12개 지표로 구성됐다. 실태분석은 총 437개 벤처기업의 응답을 바탕으로 이뤄졌으며, 신뢰수준 95%, 표본오차는 ±4.7%포인트다.

분석 결과 국내 벤처기업의 종합 AX혁신지수는 평균 48.0점으로 나타났다. 기보는 이를 인공지능 확산이 본격화되는 성숙 단계로 진입하기 전 과도기인 ‘구축 초기 단계’로 진단했다. AX 도입이 실질적 성과로 이어지기까지는 추가 지원이 필요하다는 의미다.

세부 항목별로는 구성원의 추진 의지가 65.8점으로 높았지만, 인프라 수준은 28.8점에 그쳤다. 기업들이 AX 필요성에는 공감하고 있으나, 예산과 인력 부족으로 실행 기반을 충분히 갖추지 못하고 있다는 분석이다.

기업 규모별로는 매출액 10억원 이하 기업의 AX혁신지수가 55.4점으로, 매출액 50억원 초과 기업 39.5점보다 높았다. 업력별로도 창업 후 3년 이하 스타트업이 54.5점으로, 창업 후 7년을 초과한 기업 44.5점보다 높게 나타났다. 소규모·창업기업이 대규모·비창업기업보다 AX에 더 유연하게 대응하고 있는 셈이다.

업종별 격차도 컸다. 기술서비스업은 58.9점을 기록한 반면 제조업은 39.3점에 머물렀다. 산업별 데이터 활용 환경과 인력 구조, 설비 투자 부담 등이 AX 추진 속도 차이로 이어진 것으로 풀이된다.

지역별로는 호남권이 53.5점, 동남권이 53.1점으로 수도권 48.8점보다 높았다. 지역 전략산업과 연계한 비수도권 중심의 AX 확산 가능성도 확인됐다.

기보는 이번 분석 결과를 바탕으로 기업의 AX 수준에 따른 맞춤형 정책 과제를 도출할 계획이다. 인공지능 기술을 보유한 ‘AI 핵심기업’과 이를 융합하는 ‘AX 혁신기업’을 대상으로 금융지원을 집중하고, 현장의 인력 부족 문제를 해소하기 위한 가교 역할도 확대하기로 했다.

김종호 기보 이사장은 “이번 분석은 벤처기업 인공지능 전환의 현주소를 데이터 기반으로 진단하고, 나아갈 방향을 제시했다는 점에서 의미가 크다”며 “기보는 인공지능 전환 확산과 중소벤처기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 정책 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.