올해 1만TEU급 컨테이너선 총 4척 계약 탈황설비·육상전원공급장치 설치 예정

[헤럴드경제=고은결 기자] HJ중공업은 유럽 지역 선주사로부터 총 3572억원 규모의 1만100TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 1개)급 컨테이너선 2척을 추가 수주했다고 27일 밝혔다.

1만TEU급 컨테이너선은 HJ중공업이 자체 개발한 7700~9000TEU급 친환경 컨테이너선을 바탕으로 영도조선소 도크에서 건조할 수 있는 최대급 제원으로 개발한 모델이다. 갑판과 화물창의 적재 공간을 확대하고, 공정 효율성과 안전성을 고려한 최적화 디자인이 적용됐다.

HJ중공업은 지난 2월 부산 영도조선소에서 1만TEU급 이상의 대형 컨테이너선을 처음 수주한 바 있다. 이번 수주로 총 4척의 1만100TEU급 컨테이너선 건조 물량을 확보하며, 설계·구매·공정 효율이 높아져 생산성과 수익성이 개선되는 반복건조 효과도 누릴 수 있게 됐다. 선주 입장에서도 자매선을 건조하면 운영과 관리 측면에서 장점이 많아 선호도가 높다.

이번에 수주한 선박도 온실가스 배출을 최소화한 친환경 컨테이너 운반선으로 국제해사기구(IMO)의 환경 규제에 대응하기 위해 탈황설비인 스크러버가 장착된다. 선박이 항만에 정박해 있는 동안 대기오염을 유발하는 엔진을 끄고 필요한 전원을 육상의 전력망으로부터 공급받을 수 있는 육상전원공급장치(AMP)도 설치될 예정이다.

HJ중공업은 이번 1만100TEU급 친환경 컨테이너선을 기반으로 동일 선형에 대한 액화천연가스 이중연료(LNG DF) 추진 모델도 개발해 선주사의 요구에 대응할 수 있도록 준비를 마쳤다. 유상철 HJ중공업 대표는 “수익성 위주로 선별 수주 전략을 펼치는 한편, 고품질 선박을 납기 안에 인도해 선주의 신뢰를 쌓고 시장 경쟁력을 더욱 높이겠다”고 말했다.