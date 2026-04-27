홀트아동복지회 등 3개 기관에 기탁 영유아기·아동기·청소년기별 지원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 현대자동차 노사가 울산 지역 미래세대의 생애주기별 맞춤 성장 지원을 위해 지난 24일 울산시청에서 열린 ‘H-희망드림’ 사회공헌기금 전달식에서 홀트아동복지회, 초록우산 어린이재단, 세이브더칠드런 등에 4억5000만원을 기탁했다.

이날 전달한 기금은 ▷영유아기(0~5세) ▷아동기(6~12세) ▷청소년기(13~19세) 세대들의 지원 사업비로 사용된다.

현대차 노사의 ‘영유아기 지원 사업’은 홀트아동복지회와 함께 미래세대의 안정적 성장을 위해 울산시 출생신고 가정 약 2000세대에게 출산양육물품 등을 지원하는 것으로 진행한다.

‘아동기(6~12세) 지원 사업’은 초록우산 어린이재단과 함께 울산 북구와 중구의 지역아동센터 초등학생 450여 명 대상으로 크리스마스 연말 행사를 열어 따뜻한 추억을 선물하는 것으로 진행한다.

‘청소년기(13~19세) 지원 사업’은 세이브더칠드런과 함께 울산 북구의 중·고등학생 100여 명에게 ‘AI 자율주행 자동차 만들기 교육’ 등으로 미래기술 탐구 및 진로탐색 기회를 제공하는 것으로 진행한다.

현대차 울산공장은 지난 2017년부터 10년째 지역 내 미래세대를 돕는 기부 활동을 펼쳐 누적 지원 금액은 19억원에 이른다.

현대자동차 관계자는 “올해 ‘H-희망드림’ 활동들은 0세부터 19세까지 미래세대의 성장주기 전체를 지원할 수 있도록 구성했다”며 “앞으로도 지자체 및 유관 단체와 협업해 울산 지역 미래세대의 건강한 성장을 돕겠다”고 말했다.